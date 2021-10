Der BVB-Stürmer trifft bei seiner Rückkehr doppelt gegen Mainz. Hertha BSC überrascht in Frankfurt. Freiburg erlebt Höhen und Tiefen im neuen Stadion. Alles Wichtige zum Spieltag.

Von Tim Brack, Milan Pavlovic und Martin Schneider

Borussia Dortmund - Mainz 05 3:1 (1:0), Tore: 1:0 Reus (3.), 2:0 Haaland (54./Handelfmeter), 2:1 Burkardt (87.), 3:1 Haaland (90.+4)

Borussia Dortmund ist Tabellenführer der Bundesliga. Und sollte das Spitzenspiel von Leverkusen gegen München am Sonntag ohne Sieger enden, würden die Westfalen Erster bleiben - wer hätte das nach dem blutleeren, ängstlichen Auftritt am 6. Spieltag beim 0:1 in Mönchengladbach gedacht?

Das Spiel hätte für den BVB nicht besser beginnen können. Alles blickte auf Erling Haaland, der den hartnäckigen Bluterguss im Oberschenkel überwunden hatte, der ihn wochenlang stoppte. Aber der Ball landete nach einer feinen Stafette über rechts und zwei unzulänglichen Klärungsversuchen der Mainzer vor dem linken Fuß von Marco Reus, der die Kugel mit einem satten Vollspannschuss nach nur 159 Sekunden in den Torwinkel hämmerte. Reus und Mainz, da war doch was? Richtig: In seinem 21. Spiel gegen die Rheinhessen war es bereits der 21. Scorerpunkt für den Borussen.

Manchmal ist eine frühe Führung aber Gift für das eigene Team, und obwohl der BVB in dem mit 60 000 Zuschauern gut gefüllten Stadion weiter offensiv agierte, sprang bei fast 85 Prozent Ballbesitz nur wenig gegen die nun immer besser zupackenden Gäste heraus. Haaland fiel zunächst vor allem auf, weil er haderte, da er den Ball zu selten bekam. Also betätigte er sich als Vorlagengeber, doch Meunier verzog knapp (22.). Als die meisten Betrachter mit dem Halbzeitpfiff rechneten, kam der Ball fast unverhofft doch noch zum Norweger - Mainz' Keeper Zentner musste sich besonders groß machen, um den zweiten Gegentreffer zu verhindern, der Sekundenbruchteile später erneut abgewendet wurde, als Bellinghams Abschluss vom genesenen Mainzer Kapitän Niakaté genau auf der Linie geklärt wurde.

Auch die zweite Halbzeit begann mit einem Höhepunkt ... ach was, mit drei Paukenschlägen: Zunächst dribbelte Haaland im Strafraum und wurde soeben noch behindert (genau wie, das war zunächst nicht zu sehen); beim direkten Gegenangriff fuhr der Dortmunder Akanji im eigenen Strafraum mit einer höchst riskanten Grätsche dem Mainzer Onisiwo in die Parade. Gleichzeitig wurde Schiedsrichter Schlager aufgefordert, sich eine Szene noch einmal genauer anzugucken - nicht Akanjis Grätsche, sondern ein Handspiel des Mainzers Widmer. Und ja, es war Hand; und Haaland verwandelte - mit viel Glück - in die Mitte des Tors, Zentner hätte den Ball fast geschnappt.

Die Dortmunder versuchten es nun etwas lockerer anzugehen, schließlich stehen drei englische Wochen an. Das ist gegen die stacheligen Mainzer nicht ohne Risiko, und es gab auch Großchancen für Onisiwo (62.) und Boetius (77.), doch der Anschlusstreffer durch Burkardt (87.) nach einer Dortmunder Abwehrschlamperei fiel zu spät. Und als Bellingham in der Nachspielzeit den Ball ergaunerte und brav Haaland bediente, stand das 3:1 des neuen Tabellenführers fest.

Detailansicht öffnen SC-Trainer Christian Streich im Gespräch mit dem vierten Offiziellen. (Foto: Blatterspiel/Jan Huebner/Imago)

SC Freiburg - RB Leipzig 1:1 (0:1), Tore: 0:1 Forsberg (32./Strafstoß), 1:1 Jeong (64.)

Für Freiburg war es das erste Spiel im neuen Stadion. Das ist nach einem Freizeitpark benannt und die Premiere war dann durchaus - Pardon - eine Achterbahnfahrt für Trainer Christian Streich, der vor dem Anpfiff sagte: "Müss mer schaue, dass mers mit Lebe fülle." Der 56-Jährige folgte seiner eigenen Aufforderung, als er sich mächtig wegen eines Elfmeterpfiffs aufregte (Forsberg verwandelte) und Gelb sah. Nach dem Rückstand stürmte seine Mannschaft wütend aufs Leipziger Tor - vor allem in den ersten Minuten nach der Pause.

Als der RB-Verteidiger Mohamed Simakan Freiburgs Lucas Höler im Strafraum foulte, blieb die Pfeife von Schiedsrichter Daniel Siebert überraschenderweise stumm, und- noch überraschender - auch SC-Trainer Streich. Vielleicht ignorierte er die Ungerechtigkeit, weil er dem Sturmlauf seiner Elf vertraute. Jedenfalls war das Kopfballtor von Woo-yeong Jeong kurz darauf ein doppelter Grund zum Feiern: Es bedeutete den Ausgleich und das 1000. Heim-Tor. Es gab auch noch beste Chancen auf den Sieg, aber die Freiburger können nach dem 1:1 getrost einen badischen Weißburgunder entkorken.

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC 1:2 (0:1), Tore: 0:1 Richter (7.), 0:2 Ekkelenkamp (63.), 1:2 Paciencia (78./Strafstoß)

Eine unheimliche Konstante der Bundesliga ist der Bayernbesieger-Fluch. Jeder, der es wagt, die Münchner zu schlagen, der kann das darauffolgende Bundesligaspiel mit einer erschreckenden Regelmäßigkeit nicht gewinnen. Schon in der vergangenen Saison erwischte es die Eintracht, die nach einem Sieg gegen den FC Bayern in Bremen verlor (wo nicht viele verloren), auch Borussia Mönchengladbach, der FSV Mainz 05 und die TSG Hoffenheim wurden allein in der vergangenen Spielrunde Opfer des Fluchs.

Nun kassiert die SGE also nach dem 2:1 gegen die Münchner ein 1:2 gegen Hertha BSC - und das durchaus verdient. Berlin ging durch einen Kopfball von Marco Richter nach einer Darida-Flanke in Führung, Krzysztof Piatek hätte allein in der ersten Halbzeit mindestens ein Tor nachlegen müssen, vergab aber exzellente Chancen. Der eingewechselte Jurgen Ekkelenkamp holte das dann mit seinem ersten Ballkontakt nach. Der Anschlusstreffer nach Strafstoß von Gonçalo Paciencia kam zu spät. Der doch eher unerwartete Sieg auswärts vor den zurückgekehrten Frankfurter Fans könnte Hertha-Trainer Pal Dardai seit langer Zeit mal so etwas wie eine ruhige Woche bescheren.

Union Berlin - VfL Wolfsburg 2:0 (0:0), Tore: 1:0 Awoniyi (49.), 2:0 Becker (83.)

Man hat sich daran gewöhnt, aber dennoch ist es erstaunlich, dass der 1. FC Union Berlin mal so eben den VfL Wolfsburg schlägt. Wobei: "Mal eben" haben sie das nicht getan, es war ein zweikampfintensives aber höhepunktarmes Fußballspiel - aber auch dafür gibt es seit Anbeginn des Fußballs drei Punkte. Der schon die ganze Saison sehr effiziente Taiwo Awoniyi schob den Ball durch die Beine von Koen Casteels zu seinem sechsten Saisontor ein. Zuvor hätte Dodi Lukebakio das Spiel für den VfL Wolfsburg in eine andere Richtung drehen können - traf aber nur den Pfosten. Acht Minuten vor Schluss setzte sich Andreas Voglsammer dann körperlich gut durch, flankte sauber und Sheraldo Becker köpfte ein. Was war noch? Maxi Arnold zieht mit 259 Spielen mit Wolfsburgs Rekordspieler Diego Benaglio gleich und Union hat in Köpenick nun seit 20 Partien nicht verloren.

Greuther Fürth - VfL Bochum 0:1 (0:0), Tore: 0:1 Losilla (80.)

Der Letzte Fürth empfing den Vorletzten Bochum. Das Duell der Aufsteiger gehört sicher nicht ins oberste Regal der Bundesliga-Filiale - aber der Mut der Verzweiflung hat ja schon viel bewegt. Nicht so in Fürth. An einem Wühltisch ist mehr Offensive. Es gab kaum Schüsse und die wenigsten davon flogen aufs Tor. Etwas Linderung gab es nach der Pause. Kurz vor Schluss gelang den Bochumern tatsächlich noch ein Treffer - natürlich nach einem Standard. Drei wichtige Punkte im Abstiegskampf für den VfL. Eine Bewerbung, um im Sortiment der Bundesliga zu bleiben, war die Aufführung der beiden Mannschaften aber nicht.