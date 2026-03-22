Am Samstagabend stand Sebastian Kehl im zugigen Umlauf des Dortmunder Stadions und sprach vor Journalisten über gute Arbeit, die man bei der Borussia gerade mache. Kurz zuvor hatte der BVB ein extrem wechselhaftes Spiel gegen den Hamburger SV 3:2 gewonnen. Bis zur 73. Minute lagen die in der ersten Halbzeit indisponierten Dortmunder gegen den Aufsteiger 0:2 hinten. Dann drehten sie mit drei Toren binnen elf Minuten das Spiel und festigten ihren zweiten Platz in der Bundesliga.
3:2 gegen den Hamburger SVKehl wird in Dortmund das Gas abgedreht
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Nach dem umjubelten Comeback gegen den HSV wirkt Sebastian Kehl noch zuversichtlich, doch keine 24 Stunden später ist er seinen Job als BVB-Sportdirektor los – und wechselt womöglich ausgerechnet nach Hamburg.
Von Ulrich Hartmann, Dortmund
Exklusiv
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