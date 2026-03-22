Am Samstagabend stand Sebastian Kehl im zugigen Umlauf des Dortmunder Stadions und sprach vor Journalisten über gute Arbeit, die man bei der Borussia gerade mache. Kurz zuvor hatte der BVB ein extrem wechselhaftes Spiel gegen den Hamburger SV 3:2 gewonnen. Bis zur 73. Minute lagen die in der ersten Halbzeit indisponierten Dortmunder gegen den Aufsteiger 0:2 hinten. Dann drehten sie mit drei Toren binnen elf Minuten das Spiel und festigten ihren zweiten Platz in der Bundesliga.