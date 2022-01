Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat sich kurz vor dem Start der Rückrunde personell verstärkt. Mittelstürmer Jürgen Locadia wechselt vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion zum Aufsteiger, er hat einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison unterschrieben. Dies teilte der VfL am Donnerstag mit. Der Niederländer Locadia, 28, hatte bereits in der Saison 2019/20 in der Bundesliga gespielt, damals war er an die TSG Hoffenheim ausgeliehen. In seiner Zeit bei der TSG erzielte Locadia in elf Spielen vier Tore. "Wir sind sehr froh, einen solch interessanten und international erfahrenen Spieler für den VfL begeistern zu können", sagte Bochums Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz. Bochum trifft am Sonntag (17.30 Uhr) auf den VfL Wolfsburg.