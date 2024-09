Nun könnte man denken, auch für den 62 Jahre alten Schwaben Peter Zeidler laufe nach fünf sieglosen Pflichtspielen binnen gerade mal drei Monaten im Amt schon der Countdown. Denn mit Ismail Atalan haben die Bochumer das vor sieben Jahren in der zweiten Liga mal gemacht: Aus nach 90 Tagen.

Jetzt muss der VfL auch noch nach Dortmund, und der BVB muss liefern

Seit Zeidler die Bochumer betreut, gab es eine 0:1-Pokalniederlage beim Zweitligisten Regensburg, drei Bundesliga-Niederlagen gegen Leipzig, Gladbach und Freiburg und zuletzt ein 2:2 gegen den Aufsteiger Kiel. Doch das Schlimmste kommt vielleicht erst noch: Diesen Freitag müssen die Bochumer bei jener Dortmunder Borussia antreten, die vergangenen Sonntag 1:5 in Stuttgart verloren hat und auf Wiedergutmachung sinnt. Zeidler und den VfL erwartet in der 81 365-Zuschauer-Arena der perfekte Sturm.

Man muss Bochums neuem Trainer ein paar Dinge zugutehalten: Nach dem Klassenerhalt per Relegations-Elfmeterschießen beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf hat der VfL in Kevin Stöger (Gladbach), Patrick Osterhage (Freiburg), Keven Schlotterbeck (Augsburg) und Takuma Asano (Mallorca) vier wichtige Spieler verloren. Zudem suspendierte man nach Kabinentumulten den meinungsstarken Torwart Manuel Riemann (Prozess am Arbeitsgericht Bochum läuft). Außerdem haben in der neuen Saison die Abwehrspieler Ivan Ordets und Bernardo wegen Verletzungen noch kein einziges Spiel bestritten.

Zeidlers Ziel, dem personell im Übergang befindlichen VfL Bochum gleichzeitig ein neues Spielsystem mit Mittelfeldraute und aggressiverem Pressing beizubringen, ist noch längst nicht erreicht. Die Zugänge Patrick Drewes im Tor, Ibrahima Sissoko im defensiven Mittelfeld, Dani de Wit und Koji Miyoshi im offensiven Mittelfeld sowie Myron Boadu im Sturm machen ihre Sache nicht schlecht, den VfL besser machen sie bis jetzt aber nicht.

Seit der VfL vor dreieinhalb Jahren in die Bundesliga zurückgekehrt ist, waren die Saisonstarts immer schlecht. Maximal drei Punkte hatten sie nach dem vierten Spieltag. „Wir kennen es nicht anders“, sagt deshalb noch halbwegs gelassen der Stürmer Philipp Hofmann. Vor zwei Jahren gelang dem VfL der erste Saisonsieg erst im neunten Spiel, vor einem Jahr gar erst im zehnten.

Trainer Letsch hätte gerne eine Dreierkette installiert, aber die Spieler haderten zu sehr

An dem Versuch, dem VfL ein neues System einzubläuen, war in der vergangenen Saison der Trainer Letsch gescheitert. Er hätte gern eine Dreierkette installiert, doch damit haderten die Spieler derart, dass Letsch nach wenigen Wochen wieder davon abließ und zur Viererkette zurückkehrte. Das klappte gut, Mitte Februar besiegten die Bochumer den FC Bayern und waren mit 25 Punkten Elfter. Dann folgten die sechs Spiele mit nur einem Punkt und Letschs überraschende Freistellung.

Dass sie nun schon die vierte Saison am Stück in der Bundesliga spielen, feiern die Bochumer zu Recht als Erfolg. Allerdings hat sich der VfL seit seiner Rückkehr trotz steigender Etats tabellarisch immer weiter verschlechtert. Die erste Saison nach dem Wiederaufstieg beendete er mit einem Etat von etwa 24 Millionen Euro auf Platz 13 (42 Punkte), die zweite mit einem Etat von etwa 32 Millionen Euro auf Platz 14 (35 Punkte) und die vergangene Saison mit einem Etat von etwa 41 Millionen auf Platz 16 (33 Punkte). Dort rangiert das Team bei etwa gleichbleibendem Etat auch momentan.

Gut möglich, dass Zeidler in Dortmund aus akutem Grund von der Mittelfeldraute abweicht. Er sieht vor allem im zentral-defensiven Mittelfeld auf der sogenannten Sechserposition Variationsspielraum und prognostiziert „einen Sechser, zwei Sechser, vielleicht sogar drei Sechser“. Zeidler hat großen Respekt vor der Dortmunder Offensivstärke. „Es gibt Mittel, sie zu wenigen Torchancen kommen zu lassen, das haben wir trainiert, und so wird die Mannschaft formiert sein“, sagt er – und fügt mit subtiler Drohung hinzu: „Die elf, die starten, wissen, wie wir’s anstellen, der Plan ist ganz klar besprochen – und dann haben wir ja auch noch die Möglichkeit, mit fünf Spielern etwas zu verändern.“

Gegen Kiel hatte er den Innenverteidiger Erhan Masovic nach einer Viertelstunde ausgewechselt, weil er mit seiner Leistung unzufrieden war. Dem Serben bleibt eine erneute Demütigung in Dortmund aber erspart. Er weilt bei seiner hochschwangeren Frau im Krankenhaus.