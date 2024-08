Es gibt zwei Szenen, knapp zweieinhalb Jahre liegen zwischen ihnen, anhand derer sich die Zeit von Bo Svensson als Cheftrainer bei Mainz 05 ganz hervorragend erzählen lässt. Die eine stammt aus dem August 2021, einige Monate nach dem Beginn seiner Amtszeit, die andere vom 2. November 2023, dem Tag, an dem sie endete. Bevor Svensson, 45, am Samstag zum Bundesligaauftakt als Trainer von Union Berlin nach Mainz zurückkehrt, sind sie eine erneute Betrachtung wert – auch weil sie verdeutlichen, wie emotional diese Heimkehr werden dürfte.

Szene eins spielt sich am ersten Spieltag der Saison 2021/22 ab, Mainz 05 hat gerade 1:0 gegen RB Leipzig gewonnen. In der Woche vor dem Heimspiel hatten sich reihenweise Profis entweder mit Corona infiziert oder mussten sich in Isolation begeben. Doch dank eines 90-minütigen Kraftakts schlug die Mannschaft der Übriggebliebenen den Champions-League-Teilnehmer trotzdem. Nach Abpfiff lief Bo Svensson vor die Kurve, winkelte den rechten Arm an und zeigte auf seinen Bizeps: Es war eine Demonstration der Stärke, der Energie, die zu jener Zeit in Mainz herrschte, der auch keine Pandemie etwas anhaben konnte. Die historische Rückrunde, in der Svensson die 05er vor dem sicheren Abstieg bewahrt hatte, lag da erst wenige Monate zurück.

Szene zwei, aus dem letzten November, zeigte einen völlig entkräfteten Bo Svensson, der in einem kurzen, emotionalen Video seinen Abschied erklärte: „Es muss so sein“, sagte er vor schwarzem Hintergrund. Hinter ihm lag da ein siegloser Start in die Saison, nach neun Spielen war Mainz 05 Tabellenletzter in der Bundesliga und soeben chancenlos aus dem Pokal geflogen. Und Svensson, der in den vorangegangenen Wochen zunehmend nachdenklich und erschöpft, bisweilen auch miserabel gelaunt gewirkt hatte, zeigte jetzt ganz offen: Er kann nicht mehr. Einmal schienen ihm sogar die Tränen zu kommen.

„Man hatte Bo über ein paar Wochen angesehen, dass er mit dieser Situation gekämpft hat“, erinnert sich Niko Bungert heute im Gespräch. Der 37-Jährige hat mit Svensson in Mainz lange zusammengespielt und ist seit wenigen Wochen Sportdirektor des Klubs. Während Svenssons Zeit als Cheftrainer war Bungert Vereinsbotschafter. „Die Trennung war bitter, und wir hätten uns das alle anders gewünscht, aber es war die richtige Entscheidung.“

Union musste dreimal um Svensson werben, bis er dann endlich kam

Svensson hat 15 Jahre bei Mainz 05 verbracht, als Spieler, Jugendtrainer und Chefcoach, „meine Kids sind hier aufgewachsen“, sagte er in dem Abschiedsvideo. Inzwischen ist die Familie zurück in Dänemark, und Svensson arbeitet jetzt in Berlin. Dem Vernehmen nach hätte Union ihn gerne schon kurz nach dem Ende in Mainz verpflichtet, als sich der Verein seinerseits vom langjährigen Erfolgstrainer Urs Fischer getrennt hatte. Und dann ein zweites Mal, als das Experiment mit Nenad Bjelica am 32. Spieltag im Mai grandios gescheitert war.

Doch Svensson kam erst beim dritten Versuch der Berliner, wohl ganz bewusst, erst nach Saisonende. „Ich habe lange genug in Dänemark gesessen und mich um andere Sachen gekümmert“, sagte er vergangene Woche vor der ersten Pokalrunde. „Jetzt kann es losgehen.“ Und los ging es dann auch, mit einem Sieg zwar, aber zufrieden war Svensson mit der Leistung beim 1:0 gegen den viertklassigen Greifswalder FC nicht, es müsse „schnell viel besser“ werden, befand er. Am besten natürlich direkt in Mainz, wobei dort noch nicht restlos jene Mannschaft auf dem Platz stehen dürfte, mit der Union und der neue Geschäftsführer Horst Heldt die Saison bestreiten möchten.

Bislang wurde der Kader durch Linksverteidiger Tom Rothe, 19, den Kreativen Laszlo Benes, 26, und Innenverteidiger Leopold Querfeld, 20, verstärkt. Rothe (Holstein Kiel) und Benes (Hamburger SV) gehörten zu den stärksten Spielern der vergangenen Zweitligasaison, Querfeld, der von Rapid Wien kommt, gilt als großes Abwehrtalent in Österreich. Wenig überraschend verzichtete der Klub in diesem Sommer auf Transfers der Kategorie Leonardo Bonucci, Robin Gosens und Kevin Volland. Das Abenteuer Champions League ist schließlich vorbei.

Was Union wohl am meisten fehlt, ist ein Mittelstürmer. Wenngleich der von seiner Leihe aus Mönchengladbach zurückgekehrte Jordan sagt, er fühle sich mit der Spielweise von Bo Svensson deutlich wohler als noch unter Urs Fischer. Gerüchte gibt es etwa um Ragnar Ache vom 1. FC Kaiserslautern. Fraglich ist unterdessen, ob Innenverteidiger Danilho Doekhi zu halten ist. Lautet die Antwort nein, bräuchte es Ersatz.

Wie schon in Mainz setzt Svensson auch bei Union auf ein System mit drei Innenverteidigern und zwei sogenannten Schienenspielern auf den Außenbahnen. Gegen den Ball bevorzugt der Däne, der eineinhalb Jahre im RB-Kosmos beim FC Liefering verbracht hat, ein hohes Pressing. Bei Mainz scheiterte er letztlich auch daran, in diesem Arbeiterfußball etwas künstlerische Freiheit zuzulassen. Kevin Stöger etwa floh entnervt nach Bochum (und soll Union jetzt mutmaßlich im letzten Moment abgesagt haben, als er hörte, wer dort neuer Trainer wird). Auch Brajan Gruda blühte erst unter einem anderen Bo, nämlich Svenssons Nach-Nachfolger Henriksen, so richtig auf.

Das freilich sind Dinge, die in Mainz schon lange vergeben und vergessen sind. Fans und Verantwortliche werden den Rahmen seiner Rückkehr zweifellos dafür nutzen, Bo Svensson zu feiern und ihm zu danken. Er selbst verspüre „Vorfreude“, sagt Svensson: „Ich komme wieder an eine Stelle, an der ich sehr lange als Spieler und auch als Trainer war. Es ist ein besonderer Ort für mich.“