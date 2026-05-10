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1:0 beim VfL WolfsburgDer FC Bayern wahrt die Integrität des Wettbewerbs

Lesezeit: 4 Min.

Was war das denn? Harry Kane verschießt seinen ersten Bundesliga-Elfmeter – und hat sofort den Elfmeterpunkt im Verdacht
Was war das denn? Harry Kane verschießt seinen ersten Bundesliga-Elfmeter – und hat sofort den Elfmeterpunkt im Verdacht Marcus Hirnschal/osnapix/Imago

Mit einer geradezu staatstragenden Ernsthaftigkeit erkämpft sich der FC Bayern den Sieg bei den abstiegsbedrohten Wolfsburgern – auch wenn Harry Kane den Gastgebern zuvor in eine Falle tappt.

Von Thomas Hürner, Wolfsburg

Es gab einmal, lang ist’s her, einen schweigsamen Vincent Kompany. Dieser Kompany verwendete kein Wort zu viel und sagte dennoch, was zu sagen war. Inzwischen holt der Trainer des FC Bayern auch mal etwas länger aus, zumindest, wenn er danach gefragt wird. So war das auch zu später Stunde in der Wolfsburger Arena.

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