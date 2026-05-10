Es gab einmal, lang ist’s her, einen schweigsamen Vincent Kompany. Dieser Kompany verwendete kein Wort zu viel und sagte dennoch, was zu sagen war. Inzwischen holt der Trainer des FC Bayern auch mal etwas länger aus, zumindest, wenn er danach gefragt wird. So war das auch zu später Stunde in der Wolfsburger Arena.