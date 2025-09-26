Der Bremer Ersatztorwart Karl Hein gibt alles, aber am Ende erzielt Harry Kane beim lockerleichten 4:0 der Bayern sein 100. Tor im 104. Spiel – und zeigt seine Inselbegabung, die nicht einmal was mit England zu tun hat.

Von Philipp Schneider

Auf die herrlichste Szene dieser Partie folgte eine böse Pointe. Der mutige Torjäger, der in dieser 22. Minute einen Hauch von brasilianischem Fußballzauber über den Bremer Strafraum legte, er wurde nicht einmal belohnt. Mit dem Rücken zum Tor wischte er den Ball kunstvoll mit der Ferse in Richtung des Werder-Tores. Viel fehlte nicht – beinahe hätte der im Sommer zum Münchner Kader hinzugestoßene Filigrantechniker dem Spiel mit einem frühen Tor die richtige Richtung gegeben. Es war allerdings eine Illusion, die von der Zeitlupe überführt wurde: Blöderweise musste Luis Díaz doch noch intervenieren und sein Knie in einen Zaubertrick halten, mit dem sich der Innenverteidiger Jonathan Tah für einen Moment ganz frech als Torjäger ausgegeben hatte.