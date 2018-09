22. September 2018, 20:32 Uhr Bundesliga Bayern rauscht zum nächsten Sieg

Der FC Bayern gewinnt in der Bundesliga 2:0 gegen Schalke 04.

James Rodriguez per Kopf und Robert Lewandowski per Elfmeter treffen für die Münchner.

Von Ulrich Hartmann, Gelsenkirchen

Der Schiedsrichter Daniel Siebert aus Berlin könnte sich am Samstagabend in der Arena auf Schalke mitunter vorgekommen sein wie ein Wildhüter. Die empörten Schalker Fans unterstellten ihm akkustisch gewissermaßen, dass seine fleißige Ahndung von Schalker Fouls an Spielern des FC Bayern München mit der "Freiwild"-Debatte zu tun gehabt haben könnte, die die Münchner losgetreten hatten, nachdem sich gegen Bayer Leverkusen zwei Spieler verletzt hatten. Doch diesen Vorwurf wird sich Siebert nicht gefallen lassen wollen - und bei genauer Betrachtung waren die drei meistbebuhten Schalker Fouls der ersten Halbzeit durch Naldo (an Leon Goretzka), Alessandro Schöpf (an James Rodriguez) und Daniel Caligiuri (wieder an Goretzka) auch alle ahndungswürdig. Naldo und Caligiuri sahen zurecht sogar Gelb.

Es lag nämlich schlichtweg daran, dass die Münchner den Schalkern zumeist einen Schritt voraus waren, dass die Gastgeber sich schwer taten mit dem flotten und präzisen Spiel der Gäste und dass sie das eine oder andere Foul nicht aus Frust oder Absicht, sondern deshalb begingen, weil sie die Bayern anders nicht hätten halten können. Der entsprechende Münchner 2:0 (1:0)-Sieg durch Treffer von James und Robert Lewandowski hatte zur Folge, dass der FC Bayern mit seinem vierten Sieg im vierten Ligaspiel die Tabellenführung verteidigte - und dass die Schalker durch ihre vierte Niederlage im vierten Ligaspiel vorübergehend auf den letzten Tabellenplatz rutschten.

Natürlich hatte bei den Schalkern der vormalige Münchner Sebastian Rudy neu im Kader gestanden, und natürlich bei den Bayern der vormalige Schalker Goretzka. Man hatte ja beste Erfahrungen gemacht mit rückkehr-bedingter Extramotivation, wie sie Renato Sanches am Mittwoch zuvor in Lissabon demonstriert hatte. Sanches saß diesmal für Goretzka auf der Bank, und auch Jerôme Boateng, Javi Martinez und Arjen Robben erlebten das Spiel anfangs sitzend und durften Niklas Süle, Thiago und Thomas Müller zuschauen, die stattdessen starteten.

Ein schneller Dämpfer für Schalke

Vor der Saison hatte man dieses Duell noch als das des Vize-Meisters gegen den Meister erwartet, aktuell war es dann nur das der sieglosen Schalker gegen ungeschlagene Bayern - aber geschenkt bekamen die Münchner deswegen nichts. "Vom Gefühl her sind wir auf einem guten Weg", hatte Tedesco kurz vor dem Spiel beim TV-Sender "Sky" noch zuversichtlich gesagt, doch dieses Gefühl erhielt einen schnellen Dämpfer. In der 5. Minute hatten die Münchner bereits ein Eckenverhältnis von 3:0, in der 6. Minute jagte Thomas Müller den Ball knapp übers Tor, in der 7. Minute verpasste Goretzka hauchdünn eine Hereingabe vom Rechtsaußen James. Und in der 8. Minute fiel fast folgerichtig das 1:0 für die Gäste, als James die vierte Münchner Ecke (durch Joshua Kimmich) mit einem beherzten Sprung einköpfelte. Ausgerechnet Rudy hatte ihn da nicht aufgehalten, ausgerechnet der vormalige Mannschaftskollege - und ausgerechnet durch eine Ecke gerieten die bei Standards so anfälligen Schalker früh in Rückstand.

Rudy hatte noch in der ersten Halbzeit zwei weitere fragliche Szenen, als er vor einer Münchner Großchance durch James (25., Torwart Ralf Fährmann parierte) den Ball im Mittelfeld an Müller verloren hatte und als er vor einem 30-Meter-Freistoß von David Alaba auf die Latte des Schalker Tors (29.) ein Foul an Lewandowski begangen hatte (das man allerdings nicht pfeifen muss). Ja, es gab auch fragwürdige Pfiffe zugunsten des FC Bayern in diesem Spiel.

Schalkes neu in die Elf gekommener Angreifer Franco die Santo hatte eigentlich die Aufgabe, die Münchner Spieleröffnung durch den zentral-defensiven Thiago zu unterbinden, doch dieser Schachzug beeinträchtigte die Dominanz der Gäste nicht. James hätte in der 50. Minute schon für die Vorentscheidung sorgen müssen, allerdings nahm er sich die Freiheit, eine knackige Quervorlage von Franck Ribery neben das leere Tor zu schießen. Zwei Minuten später brachte James den Schalker Weston McKennie derart zu Fall, dass der US-Amerikaner ausgewechselt werden musste. James sah für dieses Foul kein Gelb, was die Debatte über die Gleichbehandlung von Münchnern und anderen Spielern befeuerte.

Ein Kopfball von Breel Embolo nach einer Flanke von Rudy bedeutete in der 53. Minute die beste Chance für die Schalker. Der Ball flog knapp am Pfosten vorbei, erfüllte für die Gastgeber aber immerhin die Signalgebung, sich energischer gegen die drohende Niederlage zu wehren. Doch ein neuerliches Foul von Schöpf an James gab dem Spielverlauf in der 63. Minute die endgültige Richtung. Weil dieses klare Foul im Schalker Strafraum geschah, durfte Lewandowski in der 64. Minute einen Elfmeter schießen, den er flach und stramm an dem in die richtige Ecke fliegenden, aber ausrutschenden Fährmann zum 2:0 vorbeidrosch. Damit war das Spiel entschieden, wodurch sich weitere physische Aktionen samt Aufregung weitgehend erübrigten. Der eingewechselte Sandro Wagner sah noch Gelb für ein Foul an Naldo.