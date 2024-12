Von Sebastian Fischer

Vincent Kompany unterscheidet sich in ungefähr tausend Kategorien von seinen Vorgängern als Trainer des FC Bayern, das ist ein großer Teil der bislang so erfolgreichen Geschichte dieser Saison. Aber seit Samstagnachmittag hat er mindestens eine Sache mit Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann und Hansi Flick gemeinsam. Er stand am Rasenrand in einer Arena, die in ihrer architektonischen Schlichtheit oft mit einem Baumarkt verglichen wird, und fühlte sich, als hätte ihm jemand eine Narrenkappe aufgesetzt. Oder was man halt so fühlt als Gast, wenn die Zuschauer in Mainz nach einem Tor für die Heimmannschaft den Narrhalla-Marsch singen. „Laaa-la-la-la-la-la-la! La-la-la-la!“