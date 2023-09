Aus dem Stadion von Felix Haselsteiner

Daniel Schlager pfiff, das Stadion in Fröttmaning schrie empört auf und im Strafraum des FC Bayern konnte man sehen, wie Leon Goretzka kurz den Kopf in seinen Händen vergrub. Die Kapitänsbinde hatte der 28-Jährige von Thomas Müller übernommen, weshalb er kurz zuvor noch vorstellig geworden war bei Schiedsrichter Schlager, um ihn davon abzubringen, sich die letztlich entscheidende Szene des Spiels noch einmal auf dem Fernseher anzusehen: Eine Berührung von Alphonso Davies an der Wade von Jonas Hofmann brachte Bayer Leverkusen einen "soften Elfmeter", wie Bayern-Trainer Thomas Tuchel es später nannte - und damit ein 2:2 in einem hochklassigen, umkämpften Topspiel, das seinen Höhepunkt doch eigentlich schon fünf Minuten zuvor gehabt hatte.