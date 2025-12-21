Zum Hauptinhalt springen

FC Bayern gewinnt in HeidenheimSaukaltes Spiel, seriöser Sieg

Lesezeit: 4 Min.

Zwei Münchner Torschützen: Josip Stanisic (links) klatscht mit Michael Olise ab.
Zwei Münchner Torschützen: Josip Stanisic (links) klatscht mit Michael Olise ab. (Foto: Harry Langer/dpa)

Die Bayern schließen das Kalenderjahr mit einem sauberen 4:0-Auswärtssieg in Heidenheim ab. Wegen einer Krankheitswelle nimmt die Besetzung der Reservebank kuriose Züge an.

Von Christof Kneer, Heidenheim

Das Internet lügt! Glaubt man dem Netz, handelt es sich beim kältesten Ort der Welt um eine Region in der Antarktis, in der angeblich schon mal minus 98 Grad gemessen wurden. Weiterhin behauptet das Netz, der kälteste bewohnte Ort der Welt sei eine Stadt in Sibirien (offizieller Messwert: minus 67,8 Grad). Im Angesicht dieser vermeintlichen Erkenntnisse muss man sich natürlich schon fragen: War das Internet jemals in Heidenheim?

