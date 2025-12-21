Das Internet lügt! Glaubt man dem Netz, handelt es sich beim kältesten Ort der Welt um eine Region in der Antarktis, in der angeblich schon mal minus 98 Grad gemessen wurden. Weiterhin behauptet das Netz, der kälteste bewohnte Ort der Welt sei eine Stadt in Sibirien (offizieller Messwert: minus 67,8 Grad). Im Angesicht dieser vermeintlichen Erkenntnisse muss man sich natürlich schon fragen: War das Internet jemals in Heidenheim?