Der Münchner Torwart Jonas Urbig rannte nun schon zum zweiten Mal hinaus auf den Rasen der Gladbacher Arena – vor dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit und mit einer Geschwindigkeit, als wäre er ein Feuerwehrmann auf dem Weg zur brennenden Scheune. Und obwohl Urbig die erste Halbzeit dieses Fußballspiels im Grunde heimlich in der Kabine hätte verbringen können, weil es am Zwischenstand nichts verändert hätte, klopfte er seine riesigen Handschuhe in einer Geste des Tatendrangs aneinander. Es war eine Aufmunterung an seine Mitspieler: Jetzt aber Vollgas! Man konnte es kaum glauben, aber dass die Bayern eine zweite Hälfte eröffneten, ohne in Führung zu liegen, das hatte es in dieser Spielzeit bisher nicht gegeben.