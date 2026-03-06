Zum Hauptinhalt springen

Bayern gewinnt gegen GladbachHerzhafte Kopfklopfer für Musiala

Lesezeit: 4 Min.

Jamal Musiala (unten) wurde von seinen Kollegen für seinen ersten Saisontreffer gefeiert.
Jamal Musiala (unten) wurde von seinen Kollegen für seinen ersten Saisontreffer gefeiert. Harry Langer/dpa

Der erste Saisontreffer des lange verletzten Jamal Musiala überstrahlt den 4:1-Sieg des FC Bayern gegen Gladbach. Für Torwart Manuel Neuer läuft es weniger gut: Er muss zur Halbzeit raus.

Von Martin Schneider

In der 57. Minute dieses am Ende nie gefährdeten 4:1 des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach bildeten die Münchner Spieler auf dem Rasen spontan einen Beratungskreis. Gerade hatte Schiedsrichter Robert Schröder ihnen beim Stand von 2:0 einen Elfmeter zugesprochen, Rocco Reitz hatte gegen Nicolas Jackson geklammert. Nicht brutal, aber ausreichend, als dass Schröder nicht nur einen Strafstoß verhängte, sondern Reitz mangels Chance auf den Ball auch noch des Feldes verwies.

