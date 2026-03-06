In der 57. Minute dieses am Ende nie gefährdeten 4:1 des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach bildeten die Münchner Spieler auf dem Rasen spontan einen Beratungskreis. Gerade hatte Schiedsrichter Robert Schröder ihnen beim Stand von 2:0 einen Elfmeter zugesprochen, Rocco Reitz hatte gegen Nicolas Jackson geklammert. Nicht brutal, aber ausreichend, als dass Schröder nicht nur einen Strafstoß verhängte, sondern Reitz mangels Chance auf den Ball auch noch des Feldes verwies.