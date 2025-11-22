Aaron Danks stand an der Ecke der Coaching-Zone auf einer Höhe mit seinem Chef Vincent Kompany, wie er das immer macht, wenn es einen Eckstoß gibt. Der für Standardsituationen zuständige Assistenztrainer des FC Bayern begutachtet dann jeweils, ob sich die Münchner Fußballer an die verabredeten Laufwege halten. Am Samstagnachmittag gegen den SC Freiburg brachte das gleich zweimal ziemlich wenig.
Hoher Sieg des FC BayernAus 0:2 mach 6:2
Die Bayern korrigieren eine verunglückte Anfangsphase gegen den SC Freiburg mit Macht. Überragender Mann ist Michael Olise, der an gleich fünf Toren beteiligt ist.
