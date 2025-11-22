Zum Hauptinhalt springen

Hoher Sieg des FC BayernAus 0:2 mach 6:2

Lesezeit: 4 Min.

Michael Olise war der beste Münchner beim 6:2 gegen Freiburg.
Michael Olise war der beste Münchner beim 6:2 gegen Freiburg. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Die Bayern korrigieren eine verunglückte Anfangsphase gegen den SC Freiburg mit Macht. Überragender Mann ist Michael Olise, der an gleich fünf Toren beteiligt ist.

Von Sebastian Fischer

Aaron Danks stand an der Ecke der Coaching-Zone auf einer Höhe mit seinem Chef Vincent Kompany, wie er das immer macht, wenn es einen Eckstoß gibt. Der für Standardsituationen zuständige Assistenztrainer des FC Bayern begutachtet dann jeweils, ob sich die Münchner Fußballer an die verabredeten Laufwege halten. Am Samstagnachmittag gegen den SC Freiburg brachte das gleich zweimal ziemlich wenig.

