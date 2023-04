27. Spieltag der Bundesliga:Bayern revanchiert sich für Pokalaus

Von Sebastian Fischer, Felix Haselsteiner und Markus Schäflein

SC Freiburg - FC Bayern München 0:1 (0:0), Tor: 0:1 Matthijs de Ligt (51.)

Das Spiel sah fast genauso aus wie am Dienstag, eigentlich fehlte nur das Flutlicht der Allianz Arena: Wie bei der DFB-Pokal-Niederlage drängten die Bayern die bravourös verteidigenden Freiburger tief in deren Strafraum, wie beim 1:2 in München hatte der Favorit mehr Ballbesitz und Chancen. Und wie vor vier Tagen kam man nicht um den Gedanken herum, dass dem Team ein echter Mittelstürmer fehlt, zumal Eric Maxim Choupo-Moting wegen Knieproblemen fehlte. Serge Gnabry per Kopf, Sadio Mané per Chip und später zweimal Leroy Sané allein vor Torwart Mark Flekken zielten zu ungenau, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Kurz vor der Pause wären die Münchner fast in Rückstand geraten, weil Alphonso Davies nicht aufpasste und Ritsu Doan aus kurzer Distanz den Pfosten traf.

Der Unterschied: Das wegweisende Traumtor schoss diesmal nicht der Freiburger Nicolas Höfler, sondern der Bayern-Verteidiger Matthijs de Ligt. Als man gerade dachte, die Münchner könnten noch stunden- oder tagelang ziellos um den Freiburger Strafraum herumdribbeln und herumpassen, zimmerte der Niederländer den Ball per Fernschuss in den Winkel. Und ja, wahrscheinlich werden die Bayern ganz froh sein, in der Champions League am Dienstag auf Manchester City zu treffen - und nicht schon wieder auf die Freiburger, mit denen sich Joshua Kimmich nach dem Schlusspfiff sogar noch anlegte und Gelb sah.

Borussia Dortmund - Union Berlin 2:1 (1:0), Tore: 1:0 Donyell Malen (28.), 1:1 Kevin Behrens (61.), 2:1 Youssoufa Moukoko (79.)

Detailansicht öffnen Dortmunds Offensive um Sebastien Haller konnte gegen Union immerhin zweimal jubeln - das späte 2:1 besorgte der eingewechselte Youssoufa Moukoko. (Foto: Lars Baron/Getty Images)

Das zweite Spitzenspiel des Spieltags entschieden die Einwechselspieler - auf beiden Seiten. Borussia Dortmund hatte sich in der ersten Hälfte anders als in der vergangenen Woche als sehr reife, konzentrierte Spitzenmannschaft präsentiert und war durch Malen in der 28. Minute verdient in Führung gegangen. Union arbeitete sich allerdings mit zunehmender Spieldauer zurück in die Partie und fand in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel: Das 1:1 durch Behrens in der 61. Minute war durchaus verdient.

Dann jedoch folgten die Wechsel ins Unglück beziehungsweise ins Glück: Marco Reus hatte sich auf dem Weg Richtung Berliner Tor eigentlich schon verdribbelt, da kam Paul Seguin - kurz davor für den Torschützen Behrens eingewechselt - angelaufen, dessen zurückhaltende Klärung zur perfekten Vorlage wurde für den ebenfalls eingewechselten Youssoufa Moukoko. Dortmunds Stürmer umkurvte Frederik Rönnow, schob zum 2:1 ein und jubelte in den Armen von Edin Terzic, der genauso wie die 81 000 Zuschauer erleichtert darüber wirkte, dass der Kampf um die Meisterschaft nach dem 27. Spieltag weiterhin komplett offen ist.

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 3:1 (2:0), Tore: 1:0 Amine Adli (10.), 2:0 Moussa Diaby (35.), 2:1 Djibril Sow (75.), 3:1 Sardar Azmoun (90.+4.)

Detailansicht öffnen Amine Adli besorgte das Leverkusener Premierentor gegen Frankfurt, danach traf auch Moussa Diaby. (Foto: Christof Koepsel/Getty Images)

Der Saisonverlauf von Bayer Leverkusen gestaltet sich ziemlich parallel zum Saisonverlauf von Amine Adli. Zu Beginn der Hinrunde musste der Offensivspieler zusehen, nach einem Sehnenriss im Oberschenkel in der Endphase der vergangenen Saison gab der 22-jährige Franzose Mitte August beim 1:2 gegen Augsburg sein Comeback - und brach sich in der Partie umgehend das Schlüsselbein. Es folgte eine weitere Zwangspause von sechs Wochen. Nach dem Trainerwechsel zu Xabi Alonso fand Adli langsam, aber sicher zurück zu alter Stärke, und das kann man so von der ganzen Mannschaft behaupten.

Fünf Bundesliga-Spiele in Serie hat Bayer nun gewonnen - und Adli hat dabei zwei Treffer und drei Vorlagen beigesteuert. Am Samstag gegen Frankfurt trug er sich als Schütze zum 1:0 (10.) ein und war an der Entstehung des 2:0 durch Diaby (34.) beteiligt. Und die Frankfurter? Kamen noch zum 1:2 durch Sow (74.), aber ihre Bundesliga-Kurve verläuft genau entgegengesetzt zu der der Leverkusener, für die Azmoun noch einmal traf (90.+5). Folgerichtig ist die Eintracht nun in der Tabelle und im Kampf um die internationalen Plätze hinter Bayer zurückgefallen.

FSV Mainz 05 - Werder Bremen 2:2 (0:0), Tore: 1:0 Ludovic Ajorque (85.), 1:1 Jens Stage (87.), 2:1 Nelson Weiper (90.+3), 2:2 Niclas Füllkrug (90.+4)

Detailansicht öffnen Diesmal wieder ein rettendes Tor: Niclas Füllkrug erlebte mit Werder Bremen einen Nachmittag, an dem es erst spät richtig aufregend wurde. Er traf zum 2:2. (Foto: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

Das Mainzer Publikum wusste, was es zu erwarten hatte: Aus den vergangenen sieben Spielen hatte der SV Werder lausige vier Zähler geholt, der FSV hatte in diesem Zeitraum 17 Punkte eingesackt, was den Ligabestwert darstellte. Aber die Leute gehen ja zum Fußball, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Das wussten sie auch zur Halbzeit nicht, denn nach einer ersten Hälfte mit viel so genannter Intensität und ohne nennenswerte Torszenen war nichts von den zuletzt aufgezeichneten Formkurven zu erahnen. Als Anton Stach kurz nach der Pause dann doch für Mainz traf, stand er im Abseits.

Mit zunehmender Spieldauer wurden die Mainzer etwas druckvoller, Werder beschäftigte sich zunehmend mit Verteidigen. Das Publikum wusste wieder, was es zu erwarten hatte: Seit Ole Werner im November 2021 das Traineramt übernahm, hatte Werder noch kein einziges Mal 0:0 gespielt, warum also sollte es diesmal passieren. Und tatsächlich: Ajorque erzielte doch noch das 1:0 (85.), kaum war der Jubel verklungen, traf Stage per Kopf zum 1:1, dann schaffte Mainz noch das 2:1 durch den 18-jährigen Weiper, was wiederum die Formkurven zu bestätigen schien. Doch das war es immer noch nicht: Das letzte Wort hatte Bremen - Füllkrug besorgte schließlich das 2:2. Man weiß beim Fußball eben wirklich nicht, wie es ausgeht.

FC Augsburg - 1. FC Köln 1:3 (1:2), Tore: 0:1 Ellyes Skhiri (7., nach Videobeweis), 0:2 Eric Martel (16.), 1:2 Ruben Vargas (29.), 1:3 Linton Maina (59.)

Detailansicht öffnen Die frühe Führung für die Kölner in Augsburg: Ellyes Skhiri drückt den Ball zum 0:1 über die Linie. (Foto: Sebastian Widmann/Getty Images)

Der Anspruch des FC Augsburg an sich selbst ist es ja, sich in der Bundesliga so zu etablieren, dass die Beteiligten nicht mehr ständig das Wort Klassenerhalt in den Mund nehmen müssen. Schließlich spielt der FCA tatsächlich seit 2011 ununterbrochen im Oberhaus, da wird das bloße Drinbleiben langsam langweilig. Der Spielplan bot den Schwaben nun eine feine Gelegenheit, sich wirklich mal von der Abstiegszone abzusetzen - zuletzt waren sie mit vier Siegen und einem Remis in fünf Partien äußerst heimstark, und nun durften sie gegen die zuletzt so formschwachen Kölner ran, die in der Tabelle einen Punkt schlechter dastanden, bevor dann auch noch die restliche Kellerkonkurrenz gegeneinander antreten musste.

Doch wie so oft ließen die Augsburger die Chance aus. Es ging ganz schnell: In der 7. Minute traf Skhiri zum 1:0 für Köln, der Videobeweis ergab: um Haaresbreite kein Abseits. Und nach einer guten Viertelstunde lief Martel nach einem schnell ausgeführten Einwurf ungestört aufs Tor zu und erhöhte. Vargas brachte die Augsburger zwar wieder heran (29.), aber auch im zweiten Durchgang kamen die Gäste zu den besseren Chancen - und nach einer knappen Stunde zum 3:1 durch Maina. Damit hat Köln Augsburg wieder überholt und muss das Wort Klassenerhalt vielleicht schon bald nicht mehr bemühen.