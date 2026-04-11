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FC Bayern in der EinzelkritikOlise bekommt, was er will

Lesezeit: 3 Min.

Hatte seinen Spaß mit den Heimfans: Michael Olise applaudiert provokant.
Hatte seinen Spaß mit den Heimfans: Michael Olise applaudiert provokant. Fabian Bimmer/Reuters

Der Angreifer liefert sich eine Rangelei und provoziert die gegnerischen Fans. Manuel Neuer ruft sich selbst in Gedächtnis. Die Bayern in der Einzelkritik.

Von Benedikt Warmbrunn, Hamburg

Manuel Neuer

Ibo Ot/AFP

Hatte den undankbaren Job, dass sich an diesem Abend zumindest die Statistik-Freaks, die nur an den möglichen Bundesligatorrekord dachten, wenig für das interessierten, was in seinem Strafraum passierte. Brachte sich daher schon nach wenigen Minuten klug ins Gedächtnis, indem er weit aus seinem Tor herauskam und einen langen Ball mit seiner Brust klärte. War zu Beginn der zweiten Halbzeit auch mal als Torwart gefordert, aber nur bei einem schwächlichen Schüsschen. Fing den Ball souverän.

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