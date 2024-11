Von Martin Schneider

Es war so ein Tag, an dem sich die beiden Feinde des FC Bayern verbündeten: der dunkle November und der Schnee. Der elfte Monat ist traditionell die Unglückszeit der Münchner, da werden die Muskeln müde, die Sehnen spröde, die Nächte lang und die Spiele gewinnen sich gemeinerweise nicht mehr von allein. Im vergangenen Jahr kam mit dem ersten Novembertag das Pokalaus in Saarbrücken. Das hat der neue Trainer Vincent Kompany vermieden, aber an diesem Freitag kam auch noch das weiße Unheil in München vom Himmel. Schneespiele mag der FC Bayern so wenig wie Novemberspiele, im Blizzard von Kiel scheiterten die Bayern im Pokal und gegen Bielefeld 2021 gab es ein rutschiges 3:3. Nur im vergangenen Jahr fielen so viele Flocken vom Himmel, dass gegen Union Berlin das gefürchtete Schneespiel ganz ausfallen musste.