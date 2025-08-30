Zum Hauptinhalt springen

BundesligaBayern zittert auf dem Platz und auf dem Transfermarkt

Lesezeit: 4 Min.

Lange sah alles nach einer klaren Sache für den FC Bayern aus: Hier jubeln Serge Gnabry (von links) und  Konrad Laimer mit Luis Díaz über dessen Treffer zum 2:0.
  • Der FC Bayern gewinnt mühevoll 3:2 in Augsburg, nachdem sie zwischenzeitlich 3:0 geführt hatten.
  • Die geplante Leihe von Chelsea-Stürmer Nicolas Jackson droht zu scheitern, weil Chelsea ihn nach einer Verletzung von Liam Delap nicht gehen lassen will.
  • Augsburg kämpfte sich trotz drei Verletzungsauswechslungen zurück ins Spiel und erzielte durch Jakic und Kömür zwei Anschlusstreffer.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Mühevoll siegen die Münchner 3:2 in Augsburg. Vor dem Anpfiff wird publik, dass die Leihe von Nicolas Jackson zu scheitern droht – weil Chelsea ihn nicht gehen lässt.

Von Sebastian Fischer, Augsburg

Na gut, hätte sich Serge Gnabry in diesem Moment denken können: Falls wirklich kein neuer Stürmer kommt, dann muss ich das machen. Der Nationalspieler, der beim FC Bayern gerade im offensiven Mittelfeld den langzeitverletzten Jamal Musiala ersetzen muss, lief jedenfalls in den Strafraum, sah eine Flanke von Harry Kane auf sich zufliegen und brachte einen tadellosen Kopfball zustande, der das 1:0 für die Münchner bedeutete.

