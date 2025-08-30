Die geplante Leihe von Chelsea-Stürmer Nicolas Jackson droht zu scheitern, weil Chelsea ihn nach einer Verletzung von Liam Delap nicht gehen lassen will.

Mühevoll siegen die Münchner 3:2 in Augsburg. Vor dem Anpfiff wird publik, dass die Leihe von Nicolas Jackson zu scheitern droht – weil Chelsea ihn nicht gehen lässt.

Von Sebastian Fischer, Augsburg

Na gut, hätte sich Serge Gnabry in diesem Moment denken können: Falls wirklich kein neuer Stürmer kommt, dann muss ich das machen. Der Nationalspieler, der beim FC Bayern gerade im offensiven Mittelfeld den langzeitverletzten Jamal Musiala ersetzen muss, lief jedenfalls in den Strafraum, sah eine Flanke von Harry Kane auf sich zufliegen und brachte einen tadellosen Kopfball zustande, der das 1:0 für die Münchner bedeutete.