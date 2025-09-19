Eigentlich ist er Mittelfeldmann, aber bei den Bayern Rechtsverteidiger - und nun in der Not auch Linksverteidiger. Konrad Laimer ist ein Kunstwerk aus Selbstlosigkeit und Energie – und er war ein Kompany-Spieler, bevor Kompany überhaupt da war.

Von Philipp Schneider

Konrad Laimer hielt ein Sandwich mit schwer zu definierendem Belag in der Hand, als er auf sein mal wieder hingebungsvolles Wirken auf dem Rasen angesprochen wurde. Offenbar erstaunt über die Aufforderung zur Teilnahme am Diskurs, obwohl er im Begriff war zu verdauen, mampfte Laimer ein freundliches „Ich hab’ was zum Essen“ in die Runde. Womit er klar die Intention verfolgte, die Diskussion zu beenden, bevor sie richtig losgehen konnte. Aber er ließ sich dann doch mit der Nachfrage zum Sprechen überlisten, womit das Teilchen überhaupt belegt sei? „Ich kann’s dir nicht mal sagen, schmeckt aber gut!“