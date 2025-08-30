Leipzig, Freiburg, Mainz, Stuttgart und Leverkusen. Das ist die illustre Auswahl hochgehandelter Klubs, die nach dem ersten Spieltag mit langen Gesichtern und null Punkten dastanden. Gäbe es Eintracht Frankfurt nicht (4:1 am ersten Spieltag gegen Werder) und die eine oder andere Debatte um einen riskant kleinen Offensivkader in München, am künftigen Meister bestünde wohl jetzt schon kein vernünftiger Zweifel mehr. Trotzdem: Ein paar kleinere Fragen waren vor dem zweiten von 34 Spieltagen natürlich noch offen geblieben (alle Spiele und Ergebnisse finden Sie hier):
BundesligaErst verirrt sich Leverkusens Torwart, dann jubelt ganz Bremen
Auf groteske Weise gibt Bayer einen Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand. Stuttgart kann’s auch ohne den großen Nick. Das Wichtigste zum Spieltag.
Von Andreas Liebmann
Nationalstürmer Nick Woltemade:Hände hoch, das ist ein Transferüberfall!
Monatelang warb der FC Bayern um Nick Woltemade, nun wechselt er nach Newcastle, für bis zu 90 Millionen Euro. Sind die Münchner bei Mega-Transfers ungeschickt – oder inzwischen chancenlos?
