BundesligaErst verirrt sich Leverkusens Torwart, dann jubelt ganz Bremen

Lesezeit: 3 Min.

Leverkusens Trainer Erik ten Hag (rechts) redet auf seine Spieler Malik Tillman (links) und Axel Tape ein. Gebracht hat es wenig.
Leverkusens Trainer Erik ten Hag (rechts) redet auf seine Spieler Malik Tillman (links) und Axel Tape ein. Gebracht hat es wenig.

Auf groteske Weise gibt Bayer einen Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand. Stuttgart kann’s auch ohne den großen Nick. Das Wichtigste zum Spieltag.

Von Andreas Liebmann

Leipzig, Freiburg, Mainz, Stuttgart und Leverkusen. Das ist die illustre Auswahl hochgehandelter Klubs, die nach dem ersten Spieltag mit langen Gesichtern und null Punkten dastanden. Gäbe es Eintracht Frankfurt nicht (4:1 am ersten Spieltag gegen Werder) und die eine oder andere Debatte um einen riskant kleinen Offensivkader in München, am künftigen Meister bestünde wohl jetzt schon kein vernünftiger Zweifel mehr. Trotzdem: Ein paar kleinere Fragen waren vor dem zweiten von 34 Spieltagen natürlich noch offen geblieben (alle Spiele und Ergebnisse finden Sie hier):

