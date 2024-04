Gegen den VfB trifft Meister Leverkusen zum 15. Mal in der Nachspielzeit und bleibt damit zum 46. Mal in Serie unbesiegt. Die Stuttgarter müssen sich vor allem über sich selbst ärgern.

Von Philipp Selldorf, Leverkusen

"Deutscher Fußball-Meister", sang das Stadion frenetisch, aber die Vertreter des deutschen Fußball-Meisters standen betreten in der Landschaft und fühlten sich überhaupt nicht wohl in ihrer Meisterhaut. Soeben hatte Deniz Undav das 2:0 für den VfB Stuttgart erzielt, und den Spielern von Bayer Leverkusen war auf einmal der Ernst des Fußball-Lebens wieder bewusst. Eine gute halbe Stunde blieb ihnen noch, um die drohende Niederlage abzuwenden - die erste in der laufenden Saison. Und schon wieder rollte ein Angriff der Stuttgarter auf ihr Tor zu, Serhou Guirassy hatte freie Bahn und brauchte den Ball bloß in die Ecke zu schieben. Er verzog den Schuss um eine Kleinigkeit.