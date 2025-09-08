Kasper Hjulmand tritt bei Bayer Leverkusen die Nachfolge von Erik ten Hag an. Wie das Fachmagazin kicker und weitere Medien berichten, haben die Rheinländer „eine grundsätzliche Einigung über eine Zusammenarbeit“ mit dem 53-Jährigen erzielt. Der frühere dänische Nationaltrainer soll demnach in den kommenden Tagen unterschreiben und am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt sein Debüt geben.

Hjulmand zählte nicht zu den prominent gehandelten Namen, als der Vizemeister in der Vorwoche nach nur zwei Bundesliga-Spieltagen ten Hag vor die Tür setzte. Doch weder die vagen Hinweise zum früheren Weltklasse-Stürmer Raúl, den spanische Medien ins Gespräch gebracht hatten, noch jene zu Ex-Leipzig-Coach Marco Rose oder dem ehemaligen Tottenham-Teammanager Ange Postecoglou haben sich konkretisiert.

Stattdessen berichteten am Montag mehrere Medien, dass Hjulmand den Umbruch in Leverkusen zukünftig moderieren wird. Das Ekstrabladet in Hjulmands dänischer Heimat bezeichnete die Nachricht als „Bombe“.

Nach seinem Rücktritt als Nationalcoach im Sommer 2024 ist Hjulmand derzeit zwar vereinslos, hat aber weiterhin einen Beratervertrag beim dänischen Fußballverband. Dieser müsste Medienberichten zufolge aufgelöst werden, sollte es zu einer Unterschrift bei den Rheinländern kommen. Hjulmand betreute die dänische Auswahl unter anderem bei der WM 2022 (Vorrunden-Aus) sowie den Europameisterschaften 2021 (Halbfinale) und 2024 (Achtelfinale).

Zuvor hatte er als Vereinstrainer unter anderem beim FC Nordsjaelland, mit dem er 2012 dänischer Meister wurde, sowie beim FSV Mainz 05 gearbeitet. Die Trainerstation in der Bundesliga war in der Saison 2014/15 von wenig Erfolg gekrönt. Zwar starteten die Rheinhessen damals vielversprechend, doch nach nur 21 Bundesliga-Spielen musste Hjulmand wieder gehen.