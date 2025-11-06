Zum Hauptinhalt springen

Bayer LeverkusenEuropapokalklub ohne Trainingsplätze?

Lesezeit: 3 Min.

Die Trainingsplätze von Bayer Leverkusen vor der BayArena, links das Autobahnkreuz.
Die Trainingsplätze von Bayer Leverkusen vor der BayArena, links das Autobahnkreuz. (Foto: Hans Blossey/Imago)

Dieses Szenario droht Bayer Leverkusen im Jahr 2029 nach einer Stadtrats-Entscheidung. Die Verantwortlichen reagieren empört.

Von Philipp Selldorf, Leverkusen

Die letzte Flanke des Gegners beförderte Verteidiger Jarell Quansah aus der Gefahrenzone, dann machte der Schiedsrichter fristgerecht und ordnungsgemäß von seiner Pfeife Gebrauch, und die Belagerung des Leverkusener Strafraums durch das verzweifelte Team von Benfica Lissabon fand ein Ende: Der erste Sieg für Bayer 04 im vierten Spiel der Champions-League-Saison war zwar in Form und Inhalt der schmalste Sieg, den es geben kann, aber in der kilometerlangen Tabelle des Wettbewerbs brachte der 1:0-Erfolg durch ein cleveres Kopfballtor von Patrik Schick (65. Minute) einen riesigen Fortschritt. Von Platz 30 rückten die Leverkusener auf Platz 21 vor. Die Playoffs sind wieder ein Thema.

