In einer Anwandlung von altem Meisterglanz sicherte sich Bayer Leverkusen am Sonntagabend durch einen Treffer von Jonathan Tah in der Nachspielzeit ein 2:2 beim SC Freiburg . Doch auf die klassische Fußballfrage, ob dieses spät geglückte und auch sonst reichlich glückliche Remis „verdient“ gewesen sei, konnte der Torschütze bloß ratlos mit den Schultern zucken. „Wir haben die beiden Tore gemacht“, sagte Tah mit einem Anflug von Gleichgültigkeit, „irgendwo ist es dann verdient.“

Nach einer Feier über die knapp verhinderte Niederlage war den Angehörigen von Bayer 04 nicht zumute. Über eine Niederlage hätte aber auch niemand ernsthaft getrauert, und die synchron erfolgende Bestätigung der Fernmeisterschaft für den vormaligen Titelrivalen FC Bayern war aus Leverkusener Sicht ohnehin nur noch ein bürokratischer Vollzug. Es wird bereits in Vergangenheitsform Bilanz gezogen über die erfolgreichste Zeit, die der Klub je hatte – und die nun wohl durch eine neue Ära ersetzt werden muss: „Wir hatten ihn für zwei Jahre, und egal, was passiert: Wir hatten eine schöne Zeit“, sagte Granit Xhaka mit Blick auf den mutmaßlich scheidenden Chefcoach Xabi Alonso.

Spät war in Freiburg der Widerstandsgeist des Favoriten erwacht. Während die Spieler erst eine Viertelstunde vor Schluss damit begannen, Tempo und Zweikampfhärte auf den Platz zu bringen, richtete Alonso seinen Kampfgeist gegen den vierten Schiedsrichter – bis der DFB-Vertreter Robin Braun irgendwann von den Einsprüchen und Annäherungen so sehr genug hatte, dass er vor dem Bayer-Coach genervt davonlief.

Alonsos Freiburger Kollege Julian Schuster war – wie das Team des Sportclubs – von Anfang an auf hoher bis höchster Betriebstemperatur. Wie der ehemalige Schiedsrichterschreck Jürgen Klopp erregte er sich über Entscheidungen des Unparteiischen, die in Wahrheit nicht mal zweideutig waren. Trainer und Mannschaft zeigten das Engagement, das der Wichtigkeit der Partie entsprach, und bis Florian Wirtz mit dem ersten Leverkusener Torschuss das Anschlusstor erzielte (82.), herrschte berechtigte Hochstimmung im Stadion über den nahen Coup. Vorherrschendes Gefühl: Champions League, wir kommen. Nach dem Abpfiff dagegen herrschte ein Empfinden, als sei man soeben per Trump-Dekret aus der Champions- in die Conference-League relegiert worden – aus der Welt von Real Madrid und Inter Mailand in die Unterwelt von Jagiellonia Bialystok und Turku PS.

„Es kam kaum ein Schuss aufs Tor – außer halt die zwei, die drin waren“, sagt SC-Abwehrchef Ginter

„Natürlich schmerzt das, es tut weh, wir könnten gemeinsam weinen“, berichtete Schuster später, um gleich darauf zu versichern, dass man nicht wehklagen, sondern im Gegenteil mit neuer Zuversicht in die restlichen Spiele gehen werde. „Ich bin sehr, sehr stolz auf diese Haltung, diese Leistung, diesen Zusammenhalt, diese Geschlossenheit. Das ist ein Geschenk für einen Trainer“, setzte der immer noch sehr aufgeregte Schuster zu einer pathetischen Lobrede an. Dass sich der eingewechselte Merlin Röhl vor den Mitspielern verantworten musste, weil er kurz vor dem 2:2 einen Konter in die falsche Richtung gelenkt hatte, lässt Schuster nicht ums Teamgefühl fürchten. Da müsse er nicht friedensstiftend eingreifen – „ich brauche genau dieses Leben“.

Mit Freiburgs Trainer waren sich auch Freiburger Dauerkarteninhaber darin einig, dass der Auftritt am Sonntagabend eine Besonderheit war. „Die beste Saisonleistung“ habe sein Team geboten, sagte Schuster – „aber leider gegen einen Gegner aus dem höchsten Regal“. Auch der erfahrene Abwehrchef Matthias Ginter konnte nur staunen über die Effizienz der Leverkusener: „Es kam kaum ein Schuss aufs Tor – außer halt die zwei, die drin waren.“

Als der langjährige Chefdirigent Christian Streich vor einem Jahr seinen Rückzug bekannt machte, setzte bei seinem Team ein gründlicher Abwärtstrend ein, der die Europacup-Chancen zunichtemachte. Selbst auf der Abschiedsfeier habe er seinen Spielern nicht verzeihen können, so verbohrt und engstirnig sei er damals gewesen, erzählte Streich neulich. Doch im Nachhinein ist dem Sportclub daraus vielleicht ein Vorteil entstanden. Streich hat seinem Nachfolger den Start ins neue Leben leichter gemacht, Julian Schuster hat die Saisonbilanz des legendären Vorgängers bereits jetzt (an Punkten) übertroffen.

Vor dem Aufbruch in die Champions League – noch gibt es den knappen Vorsprung vor Dortmund und Leipzig – muss der SC allerdings an seiner Torbilanz arbeiten, denn die ist immer noch negativ. Schusters bevorzugte Stürmer Chukwubuike Junior Adamu und Johan Manzambi fungieren eher als vorgeschobene Verteidiger denn als Angreifer, Ex-Torjäger Michael Gregoritsch ist nicht mehr gefragt. Für Real Madrid müssten sich Schuster und der SC Freiburg etwas Neues einfallen lassen.