Sorgenmiene, flackernder Blick, verkrampfte Körperhaltung – die Nervosität war dem Trainer mehr als deutlich anzusehen. Klar: Er versieht als Chefcoach im Profifußball einen aufreibenden Job, aber vor ein paar Monaten hat das deutsche Publikum denselben Mann ganz anders erlebt. Da stand er meistens recht entspannt, manchmal nachdenklich in seiner selbst gewählten Uniform am Spielfeldrand: Leichter Pullover, darunter guckte ein T-Shirt hervor, Baumwollhose, Sneaker. Lässig erschien Xabi Alonso in Leverkusen zum Dienst, den er offensichtlich meistens mit Freuden ausübte. So wie er meistens auch Freude verbreitete, als er noch für Bayer 04 sein Spiel gelehrt hat.