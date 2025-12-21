Sorgenmiene, flackernder Blick, verkrampfte Körperhaltung – die Nervosität war dem Trainer mehr als deutlich anzusehen. Klar: Er versieht als Chefcoach im Profifußball einen aufreibenden Job, aber vor ein paar Monaten hat das deutsche Publikum denselben Mann ganz anders erlebt. Da stand er meistens recht entspannt, manchmal nachdenklich in seiner selbst gewählten Uniform am Spielfeldrand: Leichter Pullover, darunter guckte ein T-Shirt hervor, Baumwollhose, Sneaker. Lässig erschien Xabi Alonso in Leverkusen zum Dienst, den er offensichtlich meistens mit Freuden ausübte. So wie er meistens auch Freude verbreitete, als er noch für Bayer 04 sein Spiel gelehrt hat.
MeinungBayer LeverkusenKasper Hjulmand hat Leverkusen nach Xabi Alonsos Vorbild neu geformt
Kommentar von Philipp Selldorf
Lesezeit: 2 Min.
Bei seinem Amtsantritt fand der Däne ein verstörtes Sammelsurium vor. Mit Bedacht hat er für jeden eine passende Aufgabe gefunden und für 2026 erstaunliche Perspektiven eröffnet.
Stuttgart gegen Hoffenheim:Duell der Aspiranten
Das umkämpfte 0:0 zwischen dem VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim lenkt den Blick auf die Tabellenregion hinter der Spitze, die sich gerade neu zu formieren beginnt.
Lesen Sie mehr zum Thema