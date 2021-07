Meldungen im Überblick

Bundesliga, Wechsel: Der frühere Fußball-Nationalspieler Holger Badstuber wechselt einem Medienbericht zufolge zum FC Luzern. Der Abwehrspieler soll beim Schweizer Pokalsieger einen Einjahresvertrag erhalten, wie die Bild berichtete. Badstuber hatte zuvor über die sozialen Medien seinen Abschied aus Deutschland verkündet. "Die Entscheidung ist gefallen", schrieb der 32-Jährige. "Ich habe eine neue Herausforderung im Ausland angenommen." Der Verteidiger postete ein Video mit Szenen von seinen Stationen in der Bundesliga. Seinen neuen Club nannte er allerdings nicht. Badstubers Vertrag beim VfB Stuttgart war Ende Juni nach vier Jahren ausgelaufen. Im vergangenen Sommer war der langjährige Profi des FC Bayern München bei den Schwaben von der Bundesliga- in die Regionalliga-Mannschaft degradiert worden. Mit den Bayern hatte er zuvor unter anderem sechsmal die deutsche Meisterschaft, viermal den DFB-Pokal und 2013 die Champions League gewonnen.

Bundesliga, FC Bayern: Alphonso Davies vom FC Bayern hat sich bei der kanadischen Fußball-Nationalmannschaft verletzt und wird nicht am Gold Cup teilnehmen. Der 20 Jahre alte Außenverteidiger sei bereits zu den Münchnern zurückgekehrt, teilte der kanadische Fußballverband am Freitag mit. Davies habe im Training diese Woche eine Blessur am Knöchel erlitten. Über die Schwere der Verletzung und die Dauer des Ausfalls gab es zunächst keine Angaben. Davies hatte sich mit dem kanadischen Team auf die Teilnahme am Gold Cup vorbereitet, der kontinentalen Meisterschaft von Nord- und Zentralamerika sowie der Karibik. Das Turnier beginnt am Samstag in den USA.

Basketball, Olympia: Die Nationalmannschaft der USA ist völlig überraschend mit einer Niederlage in die Olympia-Vorbereitung gestartet und hat mit den Akteuren um Kevin Durant gegen Deutschlands Gruppengegner Nigeria 87:90 verloren. Seit Profis 1992 in der Auswahl spielen war dies nach Angaben von US-Medien erst die dritte Niederlage in einem Testspiel für die Amerikaner - bei 54 Siegen. Die beiden vergangenen Duelle mit Nigeria hatten die USA mit zusammen 125 Punkten Vorsprung gewonnen. Am Samstagabend (Ortszeit) in Las Vegas aber verlor das Team aus lauter NBA-Stars verdient gegen eine nigerianische Auswahl, in der zwar auch fünf Profis aus der besten Basketball-Liga der Welt spielten, aber bei weitem nicht so bekannte und erfolgreiche wie die All-Star-Ansammlung um Durant, Damian Lillard oder Bradley Beal. Durant, der bei den Brooklyn Nets unter Vertrag steht, kam auf gerade mal 15 Punkte und traf nur zwei seiner ersten elf Versuche. Bei Nigeria war Gabe Vincent von den Miami Heat der beste Werfer mit 21 Zählern. Bei den Olympischen Spielen in Tokio treffen die USA in Gruppe A auf Frankreich, Iran und Tschechien. Deutschland in Gruppe B ist Gruppengegner von Nigeria und spielt zudem gegen Australien und Italien.

Radsport, Tour de France: Der niederländische Radprofi Bauke Mollema hat die 14. Etappe der 108. Tour de France gewonnen. Der Lombardei-Sieger von 2019 fuhr am Samstag nach 183,7 Kilometern von Carcassonne nach Quillan als Solist über die Ziellinie. Den Sprint um Platz zwei gewann Bora-Profi Patrick Konrad aus Österreich vor dem Kolumbianer Sergio Higuita. Auf den vorderen Plätzen der Gesamtwertung gab es erwartungsgemäß keine Veränderungen. Tadej Pogacar verteidigte sein Gelbes Trikot einmal mehr erfolgreich. Der Slowene liegt nun 4:04 Minuten vor dem Franzosen Guillaume Martin, der in einer Fluchtgruppe vertreten war. Dritter ist der Kolumbianer Rigoberto Uran mit 5:18 Minuten Rückstand.

Copa América: Mit dem erst zweiten Sieg im siebten Turnierspiel hat Kolumbien dank eines 3:2 (0:1) gegen Peru den dritten Platz bei der Copa America in Brasilien geholt. Luis Diaz führte die Cafeteros in der vierten Minute der Nachspielzeit mit einem fulminanten Schuss zum Erfolg im "kleinen Finale". In der Gruppenphase hatte Kolumbien nur das Auftaktduell gegen Ecuador (1:0) gewonnen, in der K.o.-Runde gab es jeweils ein Unentschieden und anschließend Elfmeterschießen gegen Uruguay (4:2 i.E.) und Argentinien (2:3 i.E.).

Im Estadio Mane Garrincha von Brasilia ging Peru, das 2019 das Finale gegen Gastgeber Brasilien 1:3 verloren hatte, wie auch schon beim 2:1 im Vorrundenduell in Führung. Doch auf Yoshimar Yotuns Treffer (45.) antworteten Juve-Spieler Juan Cuadrado (49.) und Luis Diaz (66.), ehe Gianluca Lapadula (82.) mit dem Ausgleich die Partie Richtung Verlängerung lenkte. Doch dann traf Diaz aus 20 Metern. Brasilien und Neymar sowie Argentinien mit Lionel Messi treffen in der Nacht zum Sonntag (2 Uhr MESZ) im Gran Final im Maracana in Rio de Janeiro aufeinander.

Handball, Drei-Nationen-Turnier: Die deutschen Handballer haben in der Vorbereitung auf die Olympischen Sommerspiele ein Erfolgserlebnis gefeiert. Fünf Tage vor dem Abflug nach Tokio setzte sich das Team von Bundestrainer Alfred Gislason beim Drei-Länder-Turnier in Nürnberg mit 36:26 (17:13) gegen Brasilien durch. Rechtsaußen Timo Kastening war mit sieben Treffern der beste Werfer für die deutsche Mannschaft, die am Sonntag gegen Ägypten noch ein weiteres Länderspiel vor der Abreise nach Asien bestreitet.

Nicht dabei war der Spielmacher Philipp Weber. Bei ihm rechnet der Bundestrainer Alfred Gislason allerdings mit einer schnellen Rückkehr für die Partie gegen Ägypten. "Ich gehe davon aus, dass er spielen kann", sagte der Isländer nach dem Sieg gegen Brasilien über den Mittelmann vom SC Magdeburg. Weber, der wegen einer Muskelverhärtung in der Wade geschont wurde, habe eigentlich bereits gegen die Südamerikaner spielen wollen, berichtete Gislason am Freitagabend: "Die Ärzte und er haben grünes Licht gegeben, aber er hat kaum mit uns trainiert. Das war mir zu viel Risiko", sagte der 61-Jährige.

Leichtathletik, Diamond League: Die zweimalige 3000-m-Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause (Trier) hat beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Monaco den fünften Platz belegt und ihre Saisonbestzeit deutlich verpasst. Die 28-Jährige verlor beim kenianischen Doppelsieg durch Hyvin Kiyeng (9:03,82) und Weltrekordhalterin Beatrice Chepkoech (9:04,94) früh den Anschluss und lag in 9:15,03 Minuten knapp sechs Sekunden über ihren 9:09,13 von Stockholm fünf Tage zuvor.

Auch Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong (Zweibrücken) befindet sich zwei Wochen vor ihrem Abflug nach Tokio noch nicht in Form. Die 27-Jährige kam auf den dritten Platz. Nachdem sie mit 61,65 m nach fünf Durchgängen Zweite war, belegte sie im entscheidenden Durchgang der Top 3 mit 57,73 m den letzten Platz. Der Sieg ging an die tschechische Weltrekordlerin Barbora Spotakova (63,08 m). Nicht zu schlagen war über die 400 m Hürden Karsten Warholm. Acht Tage nach seiner Osloer Bestmarke von 46,70 Sekunden lief der Norweger 47,08. Vierter wurde Olympiastarter Constantin Preis (Sindelfingen), der in 49,49 knapp eine Sekunde über seiner Saison-Bestzeit blieb (48,60).

Tennis, Wimbledon: Tennisprofi Kevin Krawietz, 29, hat im kuriosen Mixed-Wettbewerb in Wimbledon das Endspiel verpasst. Der zweimalige French-Open-Sieger im Männer-Doppel verlor am Freitagabend auf dem Centre Court mit seiner tschechischen Partnerin Kveta Peschke, 46, gegen das britische Duo Joe Salisbury/Harriet Dart 2:6, 6:4, 4:6 - es war für Krawietz und Peschke erst das zweite Match überhaupt im Turnier.

Im Finale am Sonntag treffen Salisbury/Dart auf Neal Skupski/Desirae Krawczyk (Großbritannien/USA) oder John Peers/Zhang Shuai (Australien/China). Bei seinen bisherigen drei Grand-Slam-Starts im Mixed war Krawietz bislang jedes Mal in der ersten Runde gescheitert. In Wimbledon mussten Krawietz und Peschke bis zum Viertelfinale keinen einzigen Ball schlagen. Zum Auftakt genossen sie ein Freilos, in Runde zwei und drei traten die Gegner jeweils nicht an. Im Viertelfinale folgte dann aber ein überraschender Dreisatz-Sieg gegen das kroatisch-kanadische Duo Mate Pavic/Gabriela Dabrowski, das an Position zwei gesetzt war.