Als am Montagnachmittag die Nachricht die Runde machte, dass sich der FC Augsburg von Trainer Sandro Wagner angeblich in beiderseitigem Einvernehmen getrennt haben, handelte es sich angesichts der sportlichen Lage nicht gerade um eine Überraschung. Dennoch erstaunte die Entscheidung in gewisser Weise. Denn ein schnelles Ende der Zusammenarbeit sollte trotz der Misserfolge – acht teils heftiger Niederlagen, Tabellenplatz 14, der schlechtesten Defensive der Liga und dem Aus im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten VfL Bochum – unbedingt vermieden werden. Schließlich sollte eine rasche personelle Korrektur nicht wie das Eingeständnis eines strategischen Fehlers der Vereinsführung wirken.