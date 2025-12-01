Zum Hauptinhalt springen

Aus für Sandro Wagner in AugsburgDas gescheiterte Experiment

Lesezeit: 3 Min.

Sandro Wagner muss beim FC Augsburg bereits wieder gehen.
Sandro Wagner muss beim FC Augsburg bereits wieder gehen. (Foto: Tom Weller/dpa)

Sandro Wagner wollte beim FC Augsburg als Trainer durchstarten – jetzt ist er seinen Job nach fünf Monaten wieder los. Zuletzt ging er deutlich vernehmbar auf Distanz zur Mannschaft.

Von Maik Rosner, Augsburg

Als am Montagnachmittag die Nachricht die Runde machte, dass sich der FC Augsburg von Trainer Sandro Wagner angeblich in beiderseitigem Einvernehmen getrennt haben, handelte es sich angesichts der sportlichen Lage nicht gerade um eine Überraschung. Dennoch erstaunte die Entscheidung in gewisser Weise. Denn ein schnelles Ende der Zusammenarbeit sollte trotz der Misserfolge – acht teils heftiger Niederlagen, Tabellenplatz 14, der schlechtesten Defensive der Liga und dem Aus im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten VfL Bochum – unbedingt vermieden werden. Schließlich sollte eine rasche personelle Korrektur nicht wie das Eingeständnis eines strategischen Fehlers der Vereinsführung wirken.

Zur SZ-Startseite

MeinungFC Augsburg
:Sandro Wagner sendet ein paar Ich-Botschaften zu viel

SZ PlusKommentar von Thomas Hürner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite