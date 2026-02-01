Der Augsburger Matchwinner Michael Gregoritsch schlenderte in den Katakomben von Interview zu Interview – und erzählte am Ende dieses „sehr guten Tages“ immer wieder, wie froh er sei, wieder das Trikot des FCA tragen zu dürfen. Im eminent wichtigen Bundesliga -Kellerduell mit St. Pauli hatte der Österreicher beide Tore zum 2:1-Heimsieg erzielt: „Seit ich hier bin, betone ich, wie viel es mir bedeutet, dass ich wieder da bin, in Deutschland, beim FCA. Ich habe mich sehr schnell einleben können, von Sekunde eins an“, sagte Gregoritsch nach seinem siebten Bundesliga-Doppelpack: „Schön, dass es geklappt hat mit den Toren heute.“

Beide Treffer entsprangen perfekten Co-Produktionen von Gregoritsch mit seinem kreativen, stark formverbesserten Sturmpartner Alexis Claude-Maurice. Beim 1:1 (41.) servierte der Franzose eine Ecke punktgenau auf den Kopf von Gregoritsch. Beim 2:1 (59.) war es ein wunderbarer Pass in den Lauf des 31-Jährigen, der eiskalt vollendete. „Das ist mein ganzes Leben lang meine Qualität: vor dem Tor die Ruhe zu behalten“, sagte Gregoritsch. Der Schnellste ist er nicht mehr. Aber er weiß, wo das Tor steht. „Ich bin sehr zufrieden, was die Torausbeute vom Gregerl angeht“, lobte Trainer Manuel Baum den Angreifer mit der besonderen FCA-Vergangenheit.

Die Wende dank Gregoritsch verdrängte den Augsburger Ärger über den Foulelfmeter für St.Pauli zum 0:1, FCA-Geschäftsführer Michael Ströll sprach von der „krassesten Fehlentscheidung der Saison“. Trainer Baum hob derweil das Positive hervor: „Erstens das Ergebnis. Und das Zweite ist, dass wir wieder einen Rückstand gedreht haben“ – wie zuvor schon beim 2:1 gegen den FC Bayern. Mit der Leistung war Baum diesmal zwar „gar nicht zufrieden“, im Kampf um den Klassenerhalt war der Sieg aber ein Befreiungsschlag.