Zum Hauptinhalt springen

Sandro Wagner beim FC AugsburgAchtung, Fallhöhe!

Lesezeit: 3 Min.

„Ich wusste, dass es kein Jahr wird, wo wir einfach durchhüpfen und durchtanzen“: Sandro Wagner und der FC Augsburg brauchen noch Zeit, sich aneinander zu gewöhnen.
„Ich wusste, dass es kein Jahr wird, wo wir einfach durchhüpfen und durchtanzen“: Sandro Wagner und der FC Augsburg brauchen noch Zeit, sich aneinander zu gewöhnen. (Foto: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

Nach der Verpflichtung von Sandro Wagner als Trainer herrschte Aufbruchstimmung beim FC Augsburg. Nach drei Niederlagen in Serie droht nun gegen Schlusslicht Heidenheim der Absturz ans Tabellenende.

Von Maik Rosner, Augsburg

Als Sandro Wagner zuletzt über sein Verhältnis zur Tabelle sprach, konnte er noch nicht wissen, dass auf seine Sätze zwei weitere Niederlagen folgen würden. Noch immer befinden sich Wagners Ausführungen über die Bedeutung der Tabelle ortsfest im Internet, wo sie auch schon vor knapp zwei Wochen bei Youtube und anderswo zu finden waren. Der FC Augsburg ist seither in der Bundesliga allerdings abgerutscht bis auf Platz 16. Auch deshalb lohnt es, den knapp zwei Wochen alten Sätzen des Trainers zur Tabelle vor dem Spiel beim punktlosen Letzten 1. FC Heidenheim am Samstag noch einmal zu lauschen.

Zur SZ-Startseite

Ballon d'Or
:„Dembouz“ und die ewige Verheißung

Ousmane Dembélé, Stürmer von Paris Saint-Germain, bringt es mit einer brillanten Halbsaison zur wichtigsten Auszeichnung im Fußball. Seine Tore? Nicht ganz so wichtig wie seine Haltung.

SZ PlusVon Oliver Meiler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite