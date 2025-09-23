Nach der Verpflichtung von Sandro Wagner als Trainer herrschte Aufbruchstimmung beim FC Augsburg. Nach drei Niederlagen in Serie droht nun gegen Schlusslicht Heidenheim der Absturz ans Tabellenende.

Von Maik Rosner, Augsburg

Als Sandro Wagner zuletzt über sein Verhältnis zur Tabelle sprach, konnte er noch nicht wissen, dass auf seine Sätze zwei weitere Niederlagen folgen würden. Noch immer befinden sich Wagners Ausführungen über die Bedeutung der Tabelle ortsfest im Internet, wo sie auch schon vor knapp zwei Wochen bei Youtube und anderswo zu finden waren. Der FC Augsburg ist seither in der Bundesliga allerdings abgerutscht bis auf Platz 16. Auch deshalb lohnt es, den knapp zwei Wochen alten Sätzen des Trainers zur Tabelle vor dem Spiel beim punktlosen Letzten 1. FC Heidenheim am Samstag noch einmal zu lauschen.