FC Augsburg:Eines der wichtigsten Tore dieser Saison

Von Ulrich Hartmann, Bielefeld/München

Am Freitagabend um 21.37 Uhr ist der Augsburger Fußballer Daniel Caligiuri im Stadtgebiet von Bielefeld ausgerutscht und der Länge nach hingeschlagen. Er hat sich aber nicht verletzt, ist gleich wieder aufgesprungen und hat mit Arbeitskollegen zusammen gejubelt. Das erscheint kurios, lässt sich aber damit erklären, dass Caligiuri auf einem von Tribünen umgebenen Rasenstück im Nordwesten der Innenstadt ausgerutscht ist, während er einen Fußball ins Netz der gegnerischen Mannschaft Arminia Bielefeld hineingeschossen hat.

Dies war, so viel lässt sich bereits neun Spieltage vor dem Saisonende sagen, eines der wichtigsten Tore für den FC Augsburg in dieser Saison. Durch Caligiuris Treffer in der 50. Minute gewann man 1:0, überholte Bielefeld und distanzierte sich vom Relegationsrang um drei Punkte. "Das war ein erster wichtiger Schritt", sagte der Trainer Markus Weinzierl, wohlwissend, dass noch nie eine Mannschaft mit 26 Punkten den Klassenerhalt geschafft hat. Die niedrigste Punktzahl, die mal zum Klassenerhalt genügte, waren vor acht Jahren die 27 Punkte des Hamburger SV - dazu benötigte er anschließend aber noch einen Erfolg in der Relegation.

Einen neuen Minimalismus-Rekord aufzustellen, liegt den Augsburgern fern. Sie favorisieren einen sicheren Klassenerhalt, der der Branche und den Fans einen gewissen Respekt abringt. Nächsten Samstag gegen den FSV Mainz wird es bereits aufregend, aber eine Woche später beim VfB Stuttgart könnte die Spannung kulminieren.

"Entweder geht er rein oder er landet unterm Stadiondach", witzelt Caligiuri über sein Tor

Die Augsburger fühlen sich gewappnet für den sich anbahnenden Showdown. Vorige Woche haben sie gegen Borussia Dortmund ein 1:1 errungen, der Sieg in Bielefeld schaltete ihr Sentiment endgültig auf Grün. Die weniger spielerisch als kämpferisch ansprechende Partie wäre torlos ausgegangen, hätte der als rechter Flügelflitzer aufgebotene Caligiuri nicht in der 50. Minute seine bemerkenswerte Körperbeherrschung demonstriert. Eine Hereingabe von links von Iago flog durch den Strafraum bis zum zweiten Pfosten, auf dessen Höhe Caligiuri herangerauscht kam und aus vollem Lauf abzog, wegrutschend und den Ball dabei artistisch mit dem Außenrist scharf ins Netz schießend. "Entweder geht er rein oder er landet unterm Stadiondach", witzelte Caligiuri.

Detailansicht öffnen Schon wieder verletzt: Augsburgs Abwehrspieler Felix Uduokhai (rechts) humpelt vom Platz. (Foto: Martin Rose/Getty Images)

Fünf Spiele nacheinander hatte der Trainer Weinzierl Caligiuri im Januar und Februar nicht eingesetzt. Doch seit er gegen Dortmund wieder mitspielen durfte, läuft es beim FCA besser. "Er hatte ein paar Spiele nicht gemacht und war das nicht gewohnt; er hat aber super reagiert, hundertprozentig trainiert und auf seine Chance gewartet", lobte Weinzierl. Nach seinem Siegtreffer in Bielefeld argumentierte Caligiuri gleich clever mit seiner Erfahrung für weitere Einsätze. "Am zweiten Pfosten wird man oft vergessen, ich aber habe eine jahrelange Erfahrung auf der rechten Schiene", sagte er wie in einem Vorstellungsgespräch.

Ungewiss war derweil zunächst die Schwere einer Sprunggelenksverletzung des unglücklichen Verteidigers Felix Uduokhai, der nach einer halben Stunde umgeknickt war. Er hatte nach längerer Verletzungspause gegen Dortmund gerade erst wieder ein komplettes Spiel absolviert und bangt neuerlich.