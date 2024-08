Das erste Saisonspiel? „Nur der erste Kilometer eines Marathons!“, sagt der weise Trainer Xabi Alonso. Dieser Satz kurz vor dem Eröffnungsspiel zur neuen Bundesliga -Saison am Freitagabend hatte so geklungen, als wollte der Meister Bayer Leverkusen erst mal locker lostraben.

Doch die Leverkusener, in der vergangenen Saison komplett unbesiegt, legten reichlich wild los. In der 12. Minute drosch Granit Xhaka den Ball mit dem Außenrist aus 20 Metern derart famos ins Tor von Borussia Mönchengladbach, dass dieser erste Treffer der neuen Saison womöglich auch gleich das „Tor des Monats“ August in der „Sportschau“ wird. Am Ende gewannen die Leverkusener allerdings nur ganz knapp mit 3:2 (2:0), und auch nur, weil Florian Wirtz in der elften Minute der Nachspielzeit im Nachschuss einen Foulelfmeter verwandelte. Zuvor hatten die Gladbacher zum 2:2 ausgeglichen.

Zum 23. Mal gab es zu Beginn der Bundesliga-Saison ein Eröffnungsspiel. Nie hat ein Meister dieses Eröffnungsspiel verloren. Nunmehr 18 Mal gewann der Meister, fünf Mal gab es ein Unentschieden. Von einem solchen waren die Gladbacher nicht weit entfernt. Ihr neuer Spielmacher Kevin Stöger hatte in der 85. Minute das 2:2 durch den neuen Mittelstürmer Tim Kleindienst vorbereitet. Die Gladbacher waren einem nicht unverdienten Punktgewinn schon nahe. Doch dann foulte Ko Itakura Amine Adli.

Spät trifft Kleindienst zum 2:2, doch Leverkusen schlägt noch einmal zurück

Stöger hatte bis zur vergangenen Saison für den VfL Bochum gespielt, was folgende Bewandtnis besitzt: Beim VfL Bochum hat Bayer Leverkusen am 23. Mai 2023 letztmals ein Bundesligaspiel verloren und gegen den VfL Bochum hat Gladbach am 24. Februar 2024 letztmals ein Bundesliga-Heimspiel gewonnen. Bei beidem blieb es am Freitag.

Die Erwartungen waren groß gewesen in Mönchengladbach: Fanmarsch zum Stadion, kapitale Choreo, extreme Lautstärke. Diese Erwartungen konnte die Mannschaft anfangs nicht erfüllen. Schon zur Pause hätte Leverkusen höher führen müssen als 2:0, allerdings hatten Victor Boniface (18.) und Edmond Tapsoba (23.) zwischenzeitlich nur Aluminium getroffen. In der 38. Minute erzielte Wirtz den Treffer zum 2:0. Ein zunächst gegebenes Tor von Kleindienst in der 42. Minute wurde wegen eines Foulspiels zurecht wieder aberkannt.

Xabi Alonso, der bereit zu sein scheint, in dieser Saison in Bundesliga-Spielen zwischen den Torhütern Lukas Hradecky und Matej Kovar hin- und herzuwechseln, hatte sich wenig überraschend für Hradecky entschieden, jedoch gesagt: „Das war eine Entscheidung für heute.“ In der 59. Minute musste Hradecky das erste Gegentor hinnehmen. Nico Elvedi traf nach einem Stöger-Freistoß zum 1:2. Kleindiensts Tor in der 85. Minute hatte das Zeug zum 2:2-Endstand.

Doch spät, ganz spät, durften die Leverkusener, die Spezialisten für sehr späte Tore aus der Meister-Saison, per Elfmeter-Nachschuss den 3:2-Siegtreffer markieren. Mal wieder.