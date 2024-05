Von Thomas Hürner

An der deutschen Fußball-Landkarte kann abgelesen werden, dass die Bundesliga eine ziemlich föderale Angelegenheit ist. Föderal ist dabei nicht gleichzusetzen mit "fair", denn Meisterschalen werden in den allermeisten Fällen nach München geliefert, im Westen stehen ein paar der am besten bevölkerten Stadiongroßbauten, und im Osten wurde den damaligen DDR-Bürgern immerhin mal ein glitzernder Europapokal präsentiert. Sogar das häufig übersehene Saarland war bereits mit drei Klubs in der Erstklassigkeit vertreten.