Havard Nielsen bleibt weiter bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Der Norweger hat beim künftigen Erstligisten einen neuen Einjahresvertrag unterschrieben. "Howie hat eine großartige Saison gespielt und wird natürlich auch in der kommenden Saison eine tragende Rolle in unserer Mannschaft einnehmen", kommentierte Sportgeschäftsführer Rachid Azzouzi. "Nicht nur auf dem Platz mit seinem nimmermüden Einsatz und tollem Abschluss" sei er der 27-jährige Angreifer als Führungsspieler wichtig. Vor zwei Jahren wechselte der Norweger nach Fürth und kam seitdem in 65 Ligaspielen zum Einsatz. In der abgelaufenen Saison steuerte er elf Tore und sechs Assists für das Team von Trainer Stefan Leitl bei.