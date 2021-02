Bester Bundesligist 2021, Tabellenplatz drei: Eintracht Frankfurt freut sich in einer historisch guten Saison auf der bevorstehende Heimspiel gegen den FC Bayern. Trainer Adi Hütter hat ein in vielen Bereichen homogenes Team gebaut.

Von Frank Hellmann, Frankfurt

Selbstbeherrschung gehört zu den besonderen Charakterzügen von Adi Hütter. Gefühle behält der Trainer von Eintracht Frankfurt gerne für sich, doch nach dem 2:0-Heimsieg gegen den 1. FC Köln gab der Österreicher seine Zurückhaltung auf. Keiner der bisher errungenen 39 Punkte sei "gestohlen oder glücklich geholt" worden, betonte Hütter "das macht mich unheimlich stolz", Tabellenplatz drei nach 21 Spieltagen sei "beeindruckend". Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel war die Ausbeute der Eintracht in der Bundesliga zu diesem Zeitpunkt noch nie so groß. Und kein Ligarivale hat im Kalenderjahr 2021 besser gepunktet - auch nicht der FC Bayern, der nun am Samstag im Frankfurter Stadtwald antritt. Hütter, 51, freut sich bereits auf dieses Kräftemessen mit der "weltbesten Mannschaft", denn: "Wir sind gut drauf, wir versuchen sie zu fordern und zu gewinnen."

Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic spricht nach acht Siegen aus den jüngsten neun Ligapartien von einem "Bonusspiel" gegen die Bayern. Für das begeisterungsfähige Umfeld der Eintracht ist es aber viel mehr: nämlich ein Härtetest, was in dieser bisher historisch guten Saison noch möglich ist. Auf Champions-League-Kurs liegen die Frankfurter weiterhin sehr stabil: "Wir können frei aufspielen und Bayern hoffentlich Paroli bieten. Vielleicht sind wir demnächst ja Weltpokalsiegerbesieger", hofft Bobic.

Frankfurts Flow lässt das Selbstbewusstsein fast täglich wachsen, die eingespielte Hütter-Elf hat inzwischen viele Attribute eines Spitzenteams. Technisch, taktisch, kämpferisch und spielerisch agiert sie auf höchstem Niveau, auch mit Geduld und Spucke. "Man hat in der Vergangenheit gesehen, dass man gegen die Bayern punkten kann", sagt entsprechend selbstsicher Torhüter Kevin Trapp - auch in Anspielung auf jenes furiose 5:1 im November 2019, mit dem die Eintracht in München die Trennung von Trainer Niko Kovac und die Beförderung von Hansi Flick auslöste.

Bayerns Gastspiele am Main endeten früher nicht selten mit Bruchlandungen, vor allem in den 1970er- und 80er-Jahren. Als Mannschaft der Stunde muss sich die Eintracht auch jetzt "nicht verstecken", betont der als Rechtsverteidiger wieder erstarkte 2014-Weltmeister Erik Durm: "Wir haben einen super Lauf und wollen weiter auf dieser Welle reiten." Seit einer Systemumstellung Hütters nach dem elften Spieltag - auf eine Formation mit zwei gleichberechtigten Spielmachern (Amin Younes und Daichi Kamada) - greift ein Rädchen ins andere. Hütter hat derzeit gar keine Veranlassung zu Umbauten seines bestens austarierten Teams - zum Leidwesen des zunehmend missmutigen Stürmers Luka Jovic, der seit seiner Rückkehr von Real Madrid wenig gespielt hat. Selbst der ehemalige Bayern-Profi Sebastian Rode rückt am Samstag wohl nur deshalb in die Startelf, weil Abräumer Djibril Sow gesperrt ist.

Vorne trifft konstant André Silva, hinten hält Martin Hinteregger den Laden zusammen.

Markenzeichen des Teams ist neben der variantenreichen Offensive, in der Torjäger André Silva gegen Köln bereits seinen 18. Saisontreffer erzielte, die stabile Defensive. Verkörpert wird sie mit beeindruckender Präsenz auf dem Platz von Abwehrchef Martin Hinteregger. "Martin hat gefühlt jeden Zweikampf gewonnen", lobte Hütter nach dem Köln-Sieg. Sein 28-jähriger Landsmann wirkt in der Dreierkette wie der Erziehungsberechtigte seiner erst 21-jährigen Nebenleute: Even Ndicka stellte gegen Köln seine Kopfballstärke beim 2:0 unter Beweis (79.) - und Tuta ersetzt fast nahtlos den nach Argentinien zurückgekehrten David Abraham. So bestätigte der Arbeitssieg gegen biedere Kölner den Trends. "Wir haben wie so oft in letzter Zeit nichts zugelassen", stellte der seit Wochen kaum beschäftigte Kevin Trapp zufrieden fest.

Hütter gefällt die Komposition: "Bei einem Haus baut man nicht zuerst die Terrasse oder den ersten Stock, sondern das Fundament", sagt er. Der 2018 verpflichtete Vorarlberger hat nach zweieinhalb Jahren einen Punkteschnitt vorzuweisen, den bei der Eintracht nur noch Dragoslav Stepanovic überbietet. Der Kulttrainer aus den 1990er Jahren genießt in Frankfurt immer noch hohe Wertschätzung, deshalb war es von Hütter geschickt, einen virtuellen Gruß an den 72-Jährigen zu übermitteln. "Ich weiß, dass Stepi sich mit uns freut. Er schickt immer mal wieder eine SMS. Ich hoffe, dass ich Dich noch übertrumpfen kann. Du weißt: Lebbe geht weider!"