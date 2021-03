Der gekippte Kurz-Shutdown an Ostern und die Entschuldigung von Kanzlerin Angela Merkel beseitigten auch für den Profisport alle Zweifel: Nachdem der Beschluss für eine bundesweite Osterruhe revidiert wurde, können auch die Fußball-Bundesliga und die deutschen Eliteklassen im Basketball, Handball, Volleyball und Eishockey ihren Spielbetrieb aufrechterhalten. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) ging bereits zuvor davon aus, dass der Spieltag am Karsamstag und Ostersonntag planmäßig stattfinden kann - unter anderem mit dem Topspiel RB Leipzig gegen FC Bayern und dem Berliner Stadtderby zwischen Union und Hertha BSC.

Widersprüchliche Angaben aus Niedersachsen, Sachsen und Berlin hatten zuvor zu Verwirrung rund um die Folgen der Osterruhe geführt. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hatte angekündigt, es müsse für den Profisport an Ostern eine bundeseinheitliche Lösung geben. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer wollte zunächst nicht garantieren, dass das Bundesliga-Spitzenspiel am Karsamstag in Leipzig stattfinden kann.

Der Geisterspielbetrieb unter strengen Auflagen ist nach über einem Jahr Pandemie zur Normalität geworden. Ein ganzes Bundesliga-Jahr ohne Stadionzuschauer ist vergangen, ohne dass nach dem Neustart bisher ein einziges Spiel der ersten Liga coronabedingt abgesagt werden musste. Reelle Gefahr für das bundesweite Infektionsgeschehen, so die herrschende Meinung, gehe vom Profisport ohnehin kaum bis gar nicht aus. Die Sportler befinden sich in ihren Blasen und werden ständig getestet. Die DFL hat ihr medizinisches Konzept nun sogar verschärft, ab April soll es nahezu täglich Schnelltests für alle Bundesliga-Spieler geben.

Für die zweite April-Hälfte soll zudem für alle Klubs der ersten und zweiten Liga - rund um die Spieltage 29 bis 31 - ein sogenanntes "Quarantäne-Trainingslager" angedacht sein. Das berichtete der Kicker unter Berufung auf ein Rundschreiben der DFL an ihre 36 Vereine. Durch eine Gruppen-Abschottung vom 14. bis 26. April wäre es möglich, "gleich drei Spieltage zusätzlich abzusichern", hieß es in dem Schreiben von DFL-Chef Christian Seifert und Präsidiumsmitglied Ansgar Schwenken.

Bereits vor dem Restart der Bundesliga im Mai 2020 hatten sich die Teams in ein solches "Quarantäne-Trainingslager" begeben. Damit reagiert die DFL auf "potenziell steigende Inzidenzen" und auf die "prozentual starke, weiter zunehmende Beteiligung verschiedener, teilweise deutlich ansteckenderer Virusvarianten". Es sei zudem "eine Tendenz der Gesundheitsämter erkennbar, professionelle Fußballmannschaften (nach einzelnen Fällen) in Quarantäne zu schicken", schrieb die DFL. Durch gehäuft aufgetretene Corona-Fälle war es zuletzt in der zweiten Liga zu mehreren Spielabsagen gekommen.