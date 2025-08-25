Bayer Leverkusen droht nach dem Fehlstart in der Bundesliga der nächste Verlust eines Leistungsträgers aus dem Meisterkader von 2024. Laut Medienberichten will auch Verteidiger Piero Hincapié den Klub verlassen, der Ecuadorianer soll seinen Wechselwunsch bereits mitgeteilt haben. Hincapiés Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2029, beinhaltet aber dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel über rund 60 Millionen Euro Ablöse. Laut dem englischen Portal The Athletic würde der 23-Jährige gerne zum Premier-League-Spitzenklub FC Arsenal wechseln; auch Tottenham Hotspur und der FC Chelsea werden als Interessenten genannt.
Hincapié war 2021 aus Argentinien von Atlético Talleres zu Bayer gewechselt, dort gehörte er in der Doubel-Saison 2023/24 zu den Stammspielern. Nach der 1:2-Heimniederlage am Samstag zum Bundesliga-Auftakt gegen Hoffenheim stand Hincapié mit Tränen in den Augen vor der Leverkusener Fankurve. Er wäre nach Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (beide FC Liverpool). Granit Xhaka (Sunderland), Torwart Lukas Hradecky (AS Monaco) und Jonathan Tah (FC Bayern) der sechste Leistungsträger, der Leverkusen in diesem Sommer verlässt.