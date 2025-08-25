Bayer Leverkusen droht nach dem Fehlstart in der Bundesliga der nächste Verlust eines Leistungsträgers aus dem Meisterkader von 2024. Laut Medienberichten will auch Verteidiger Piero Hincapié den Klub verlassen, der Ecuadorianer soll seinen Wechselwunsch bereits mitgeteilt haben. Hincapiés Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2029, beinhaltet aber dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel über rund 60 Millionen Euro Ablöse. Laut dem englischen Portal The Athletic würde der 23-Jährige gerne zum Premier-League-Spitzenklub FC Arsenal wechseln; auch Tottenham Hotspur und der FC Chelsea werden als Interessenten genannt.