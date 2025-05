Auch die größten Champions denken über den Wert der Niederlage nach. Carlo Ancelotti etwa, in einem Vorwort zu einem jüngst erschienenen Buch des verstorbenen Papstes Franziskus. Nichts habe ihn mehr beeindruckt als das, was Franziskus der Gazzetta dello Sport einmal in einem Interview sagte: dass die Niederlage zur Meditation einlädt, zur Suche nach dem Fehler, und den Durst nach Erlösung weckt. „Ich würde sogar wagen zu sagen: Wer gewinnt, der erfährt nicht, wessen er verlustig geht.“ So darf sich ein Jünger Ancelottis, Leverkusens Trainer Xabi Alonso, glücklich schätzen. Er hat gerade noch rechtzeitig von der heilsamen Frucht der Niederlage kosten dürften und gelernt, dass sich Wege im Fußball krümmen können. Rechtzeitig, das heißt: vor seinem Abschied bei Bayer 04.