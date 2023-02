Bundesliga:Hertha feiert im Schnee - Leipzig gewinnt das Top-Spiel

Von Martin Schneider und Johannes Schnitzler

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 2:1 (2:0), Tore: 1:0 Timo Werner (6.), 2:0 Emil Forsberg (40.), 2:1 Djibril Sow (61.)

Wer es böse mit Timo Werner will, und von diesen Menschen soll es immer noch welche geben, der kann behaupten, dass er das 1:0 nur reingestolpert habe. Nach einem Stoppfehler von Frankfurts Tuta schickte Emil Forsberg den schnellen Stürmer steil und während Werner versuchte, sich auf den Beinen zu halten, beförderte er den Ball irgendwie am verdutzten Kevin Trapp vorbei ins Tor. Nicht unbedingt elegant, sicher, aber vor allem Stürmer wissen: Drin ist drin, nur darauf kommt es an. Dass es Werner technisch besser kann, zeigte er kurz vor der Pause, diesmal legte er aus vollem Lauf dem insgesamt starken Forsberg das 2:0 auf.

Die beiden Tore verschleierten ein bisschen den Spielverlauf, der einen Frankfurter Ausgleich nicht unwahrscheinlich erscheinen ließ, auch wenn der Eintracht von einem Philipp-Max-Freistoß abgesehen die ganz klaren Torchancen fehlten. Der Anschlusstreffer von Djibril Sow war dann schließlich auch der zählbare Ausdruck der Bemühungen in einem insgesamt sehr guten Fußballspiel. Leipzigs Torhüter Janis Blaswich rettete anschließend gegen Jesper Lindström, Trapp allerdings auch gegen André Silva. Am Ende stehen drei sehr wichtige Punkte für Leipzig gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Detailansicht öffnen Hingefallen, aber trotzdem drin: Timo Werner beim 1:0. (Foto: Franziska Gora/Imago/Jan Huebner)

Hertha BSC - FC Augsburg 2:0 (0:0), Tore: 1:0 Marco Richter (61.), 2:0 Dodi Lukebakio (69.)

Neben dem schnöden Broterwerb zählt im Berufsleben zählt ja immer auch die Anerkennung, die Wertschätzung der eigenen Leistung. Die kann durch warme Worte zum Ausdruck kommen oder durch Geld. Florian Niederlechner weiß nun ziemlich genau, wie viel seinem neuen Arbeitgeber sein Beitrag zum Produkt Berliner Bundesligafußball wert ist: Rund eine Viertelmillion Euro soll Hertha BSC dem FC Augsburg - zusätzlich zur kolportierten Ablösesumme von 500 000 Euro - dafür bezahlt haben, dass Niederlechner in diesem wegweisenden Duell gegen den FCA für die Berliner mitspielen durfte: Vor dem Jahreswechsel stürmte der 32-Jährige noch für die Schwaben, ehe er in der Winterpause in die Hauptstadt wechselte, um der abstiegsbedrohten Hertha zum Klassenverbleib zu verhelfen. In 101 Bundesliga-Spielen hat Niederlechner 27 Tore für den FCA erzielt; am Samstag kam für Berlin kein weiteres hinzu. Die erste Halbzeit zwischen dem Tabellen-Siebzehnten und dem Dreizehnten lieferte nichts Erwähnenswertes: null Torchancen hier, null Torchancen dort, Pausenstand: nun ja.

Aber da war ja noch Marco Richter, auch er ein ehemaliger Augsburger bei der Hertha und schon im Hinspiel beim 2:0 für Berlin nach überstandener Hodenkrebserkrankung umjubelter Torschütze. Nach einer Stunde nahm der 25-Jährige bei mittlerweile dichtem Schneetreiben eine zu kurze Abwehr direkt und versenkte den Ball aus 25 Metern rechts unten im Augsburger Netz (61.). Und um die Begegnung in der Hinrunde perfekt zu kopieren, durfte Dodi Lukebakio wenig später das 2:0 (70.) nachlegen, weil Augsburg einen Freistoß aus der Berliner Hälfte zu dem zur zweiten Hälfte eigenwechselten Stürmer durchrutschen ließ. Rafal Gikiewicz hatte bei dem Schuss aus der Drehung keine Chance. Dasselbe Ergebnis, dieselben Torschützen: Die Hertha verlässt mit nun 20 Zählern die Abstiegsplätze, Augsburg (24), das im vierten Auswärtsspiel des Jahres die vierte Niederlage kassierte, verpasste es, sich vom ewigen Überlebenskampf zu befreien.

1. FC Köln - VfL Wolfsburg 0:2 (0:1), Tore: 0:1 Yannick Gerhardt (4.), 0:2 Maximilian Arnold (68., Foulelfmeter)

Detailansicht öffnen Die Kölner Choreo vor dem Spiel (Foto: Revierfoto/Imago/Revierfoto)

Der 1. Fußball-Club Köln wurde am 13. Februar 1948 gegründet. Damals fusionierten die beiden Klubs Kölner BC 01 und die SpVgg Sülz 07, und weil das fast genau 75 Jahre her ist, feierten die Kölner Fans dieses Jubiläum mit einer stadionumspannenden Choreographie. Sehr schön sah das aus. In die Feierlichkeit hinein traf aber sehr früh der VfL Wolfsburg, natürlich ausgerechnet durch Yannick Gerhardt, der selbst 13 Jahre lang in Köln kickte. Sehr frei stand er im Sechzehner beim Abschluss, FC-Torhüter Marvin Schwäbe rutschte der Schuss durch die Beine. Das wirkte unglücklich, aber möglicherweise war seine Sicht verdeckt.

Wolfsburg hatte das Spiel anschließend im Griff und verteidigte gewohnt diszipliniert und körperbetont. Nachdem Jonas Hector Kilian Fischer im Strafraum am Fuß traf und Maximilian Arnold den folgenden Elfmeter versenkte, war das Spiel auch formal entschieden. Köln muss sich nach nun zwei Niederlagen in Serie wieder nach unten orientieren (zumindest ein bisschen), Wolfsburg bleibt erster Verfolger der Europapokal-Plätze.

SV Werder Bremen - VfL Bochum 3:0 (2:0), Tore: 1:0 Niclas Füllkrug (29.), 2:0 Niklas Schmidt (43.), 3:0 Marvin Ducksch (59.)

Detailansicht öffnen Niclas Füllkrug triftt zum 1:0 (Foto: Cathrin Mueller/Getty Images)

Die gute Nachricht für den Bremer Platzwart: Rund um den Mittelkreis wurde der Rasen nicht arg beansprucht im Bremer Weserstadion. Sowohl der SV Werder als auch die Gäste aus Bochum agierten zunächst überwiegend mit langen Bällen; ein probates Mittel, wenn man Zielspieler hat wie Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug auf Bremer Seite respektive Philipp Hofmann bei den Bochumern. Die meisten dieser Bälle aber verschwanden in den vielbeinigen Abwehrverbünden, so dass Hofmann schon nach 20 Spielminuten hinter der Mittellinie auftauchte, um sich die Kugel selbst abzuholen, wenn vorne schon nichts bei ihm ankam.

Die Bochumer Ungeduld rächte sich. Denn wehe, ein Ball des Gegners kommt mal in der Spitze an. So wie in der 29. Minute: Langer Diagonalwechsel auf den linken Flügel von Milos Veljkovic, Kopfballablage Anthony Jung, und dann materialisierte sich Füllkrug eben da, wo ein Bundesliga-Toptorschütze erwartet werden darf, und erzielte mit rechts ins linke untere Eck seinen 14. Saisontreffer für Bremen. Und auf einmal geht den einen alles leichter vom Fuß und bei den anderen geht gar nichts mehr. Aus einem Freistoß des VfL in den Bremer Strafraum entwickelte sich dank Bochumer Zweikampfpassivität ein Konter, den Niklas Schmidt im dritten Anlauf zum 2:0 (43.) für Werder abschloss. Träge wirkende Bochumer waren in der Rückwärtsbewegung noch immer völlig unsortiert. Nach knapp einer Stunde war diese Partie entschieden, als Duksch einen Freistoß von der Strafraumkante flach unter der zaghaft hopsenden Bochumer Drei-Mann-Mauer durch zum 3:0 ins Tor schob (59.).