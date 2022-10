Von Jonas Beckenkamp und Claudio Catuogno

FC Bayern München - FSV Mainz 05 6:2 (3:1), Tore: 1:0 Serge Gnabry (5. Minute), 2:0 Jamal Musiala (28.), 3:0 Sadio Mané (43.), 3:1 Silvan Widmer (45.+4), 4:1 Leon Goretzka (58.), 5:1 Mathys Tel (79.), 5:2 Marcus Ingvartsen (82.), 6:2 Eric Maxim Choupo-Moting (86.)

"Allein die Tabellenkonstellation motiviert uns", hatte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vor der Partie gesagt: ein Sieg gegen Mainz, und die Münchener würden sich - vorläufig für eine Nacht - die Tabellenführung zurückholen, die sie zuletzt leihweise Union Berlin zur Verfügung gestellt hatten. Motiviert waren allerdings auch die Mainzer: "Wenn man sich nicht auf diese Aufgabe freut, ist man am falschen Ort", so hatte Bo Svensson seine Elf auf das schwierige Gastspiel in der Münchner Arena eingestimmt. Svensson hatte gut reden: Er ist in der Bundesliga-Historie der Einzige, der gegen den Rekordmeister sowohl als Spieler (3/2/2) als auch als Trainer (2/0/1) eine positive Bilanz hatte - vor der Partie. Die als Trainer ist jetzt ausgeglichen: zwei Siege, zwei Niederlagen, wobei das 2:6 (1:3) vom Samstagnachmittag einer der schwächeren Mainzer Auftritte gegen die Bayern war.

Die Geschichten des Spiels? Zunächst konnte man etwas über zielführende Doppelpässe lernen: Gnabry auf Mané, Mané auf Gnabry, Gnabry vollendet, 1:0. Musiala auf Choupo-Moting, Choupo-Moting auf Musiala, Musiala vollendet, 2:0.

Danach beginnt der Grundkurs "Wie schieße ich echt miese Elfmeter - und mache trotzdem ein Tor?" Mané, zuvor selbst von den Beinen geholt, platziert seinen Strafstoß halbhoch und halblinks - kein Wunder, dass Zentner pariert; dann versenkt Mané den Nachschuss, 3:0. Kurz darauf dann großes Palaver: Bayern-Keeper Ulreich behauptet, den Ball noch mit den Fingerspitzen berührt zu haben, ehe er mit vollem Körpereinsatz Burkardt von den Beinen holte - trotzdem Elfmeter. Burkardt schießt dann hoch und lasch in die Mitte, direkt in Ulreichs ... genau: Fingerspitzen. Nicht per Nachschuss, aber nach der folgenden Ecke fällt dann dennoch das Tor für Mainz, Widmer erzielt es per Kopf.

Die zweite Halbzeit: Goretzka wuchtet den Ball per Kopf zum 4:1 ins Mainzer Tor; der eingewechselte Tel erhöht auf 5:1; nach einem Schnitzer von Ulreich gelingt Ingvartsen der zweite Mainzer Treffer; Choupo-Moting trifft zum 6:2. Die Münchner schnappen sich wenigstens vorläufig die Tabellenführung - schwer zu glauben allerdings, dass es nur das war, was sie motiviert hat. Der FC Bayern ist schließlich der FC Bayern und nicht die Freiwillige Feuerwehr Süd-Giesing.

Detailansicht öffnen Christopher Nkunku am Boden: So gut hatten die Leverkusener den Leipziger nicht immer im Griff. (Foto: Maja Hitij/Getty Images)

RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen 2:0 (1:0), Tore: 1:0 Christopher Nkunku (31.), 2:0 Timo Werner (81.)

90 Minuten Fußball plus Nachspielzeit - und dann entscheidet sich so ein Spiel anhand weniger Szenen. Da war zunächst diese verhängnisvolle Doppelszene in der ersten Halbzeit: Ein Foul kurz vor dem Leverkusener Strafraum: Hincapie grätscht gegen Szoboszlai, er trifft zwar den Ball - aber räumt auch Szoboszlai ab. Freistoß und Gelb gegen Hincapie, Freistoß Szoboszlai, Kopfball Nkunku, 1:0 für RB Leipzig. Das war's dann auch für eine ganze Weile; ansonsten sah das Publikum in Leipzig eine eher spielschwache Partie. Leverkusen drängte irgendwann so ein bisschen auf den Ausgleich, aber dann hatte Timo Werner seinen Auftritt, 2:0. Was bleibt? RB Leipzig ist weiterhin die beste Heimmannschaft der Liga. Und Xabi Alonso, der große Xabi Alonso, ist als Trainer von Bayer Leverkusen auf den Relegationsplatz abgerutscht.

Detailansicht öffnen Wataru Endo vom VfB Stuttgart versucht es gegen den Augsburger Carlos Gruezo - solch enge Szenen gab es einige im Ländle an diesem Nachmittag. (Foto: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

VfB Stuttgart - FC Augsburg 2:1 (1:1), Tore: 0:1 Florian Niederlechner (4.), 1:1 Serhou Guirassy (15.), 2:1 Waldemar Anton (90.)

Heute also Heimspiel gegen die sogenannten ekligen Augsburger - jene Kampftruppe aus dem bayerischen Schwaben, gegen die immer keiner spielen will. Aber die Stuttgarter wollten spielen! So viele Torchancen wie an diesem Samstagnachmittag hatten sie sich jedenfalls schon lange nicht mehr erspielt. Dummerweise begannen sie damit erst nach der 4. Minute - da stand es nach einem Treffer von Niederlechner schon 1:0 für die Augsburger: Niederlechner hatte Zagadou schlecht aussehen lassen und cool verwandelt. Doch Guirassy glich schon in der 15. Minute per Kopfball aus - und dann taten die schwäbischen Schwaben eine Menge dafür, endlich den zweiten Saisonsieg zu sichern. Es dauerte dann allerdings bis in die Nachspielzeit der zweiten Halbzeit, ehe in Stuttgart der große Jubel ausbrach: Tomas bereitete überragend mit der Hacke vor, Anton haute ihn rein - und holte sich noch im Schuss einen Krampf. Auswechselung, aber gewonnen.

Detailansicht öffnen Wolfsburgs Felix Nmecha (2.v.r.) kann also auch das: Tore schießen. Für den VfL ist der Bruder von Lukas derzeit immens wichtig. (Foto: Swen Pförtner/dpa)

VfL Wolfsburg - VfL Bochum 4:0 (2:0), Tore: 1:0 und 3:0 Felix Nmecha (28., 58.), 2:0 Ridle Baku (35.), 4:0 Jonas Wind (80.)

Der VfL Bochum hat ein Problem: Anders als vergangene Saison hängt man tief unten in der Tabelle fest und wer nach Gründen fahndet, landet schnell bei einer bestimmten Statistik. Auswärts geht nichts. Noch kein Punkt gelang dem VfL bislang auf seinen Rundreisen durch die Republik, da helfen auch Überraschungs-Heimsiege wie zuletzt gegen Tabellenführer Union wenig. In Wolfsburg prägte das Spiel der Elf von Trainer Thomas Letsch nicht nur Harmlosigkeit, sondern auch akutes Herbstlustwandeln in der Defensive. Das führte zu vier Wolfsburger Treffern quasi ohne Gegenwehr und einer einseitigen Partie. Interessant: Felix Nmecha, der jüngere Bruder von Lukas, erzielte per Kopf seine ersten Bundesligatore - und das, nachdem Trainer Niko Kovac erst vergangene Woche beim 2:2 gegen Leverkusen feststellte: "Er war unser bester Mann". Da hat also jemand einen sogenannten Lauf.