Irgendwann, die zweite Halbzeit gegen Borussia Mönchengladbach lief, gingen die Gedanken der knapp 30 000 Zuschauer am Mittellandkanal wieder weg vom eigentlichen Spiel. Sie wanderten zur Gesamtlage, die besagte, dass der VfL Wolfsburg, Tabellenvorletzter, gerade gegen die Gladbacher torlos unentschieden spielte, während der Tabellen-16. FC St. Pauli parallel beim Schlusslicht Heidenheim 0:2 zurücklag und seinen Relegationsplatz kompromittierte.