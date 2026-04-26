Irgendwann, die zweite Halbzeit gegen Borussia Mönchengladbach lief, gingen die Gedanken der knapp 30 000 Zuschauer am Mittellandkanal wieder weg vom eigentlichen Spiel. Sie wanderten zur Gesamtlage, die besagte, dass der VfL Wolfsburg, Tabellenvorletzter, gerade gegen die Gladbacher torlos unentschieden spielte, während der Tabellen-16. FC St. Pauli parallel beim Schlusslicht Heidenheim 0:2 zurücklag und seinen Relegationsplatz kompromittierte.
VfL WolfsburgTorlos, aber nicht trostlos
Lesezeit: 4 Min.
Wolfsburg gelingt gegen Gladbach zwar kein eigener Treffer. Dafür bleibt der VfL erstmals nach 22 Spieltagen ohne Gegentor. Der Tabellenvorletzte bemüht sich, daraus Zuversicht für die restlichen drei Spiele zu schöpfen.
Von Javier Cáceres
Sandro Wagner im Interview:„Als junger Trainer möchte man die Welt einreißen“
Sandro Wagner spricht über seine Lehren nach dem Aus in Augsburg, die eigenen Fehler, die Lust auf einen neuen Trainerjob – und erklärt, weshalb es wichtig war, die Handynummer zu wechseln.
Lesen Sie mehr zum Thema