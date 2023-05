In der Verlosung für Abstieg und Relegation sind noch Augsburg (oben links Niklas Dorsch), Stuttgart (oben rechts Hiroki Ito), Schalke 04 (unten links Cedric Brunner) und Bochum (unten rechts Philipp Hofmann).

Augsburg, Stuttgart, Bochum und Schalke kämpfen am letzten Spieltag gegen Platz 16 und 17 an. Vier Geschichten von den Standorten, an denen es noch um alles geht.