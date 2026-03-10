Das Feuerwehr-Magazin ist nach eigenen Angaben die auflagenstärkste Fachzeitschrift für Feuerwehr und Brandschutz im deutschsprachigen Europa. Der Werbeslogan verspricht „Monat für Monat heiße Informationen“, doch bei den heißesten Informationen aus der Szene hilft das Blatt nicht weiter: Was macht Bruno Labbadia gerade? Wo hält sich Tayfun Korkut auf? Ist Mirko Slomkas Lizenz noch gültig? Wie kann man Markus Gisdol erreichen?
MeinungBundesliga-Trainer im AbstiegskampfDer Wettstreit um Friedhelm Funkel hat begonnen
Kommentar von Philipp Selldorf
Lesezeit: 2 Min.
Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga beginnt im Saisonfinale bald wieder die Suche nach dem sogenannten Feuerwehrmann der Liga. Aber diese Trainer-Spezies ist rar geworden.
Friedhelm Funkel im Interview:"Wir sind der krasseste Außenseiter, der je im DFB-Pokalfinale stand"
Kaiserslauterns Trainer Friedhelm Funkel spricht über das große Endspiel gegen Leverkusen, die emotionale Pfalz, Menschlichkeit auf der Trainerbank - und erklärt, was er an Xabi Alonso am meisten bewundert.
