Das Feuerwehr-Magazin ist nach eigenen Angaben die auflagenstärkste Fachzeitschrift für Feuerwehr und Brandschutz im deutschsprachigen Europa. Der Werbeslogan verspricht „Monat für Monat heiße Informationen“, doch bei den heißesten Informationen aus der Szene hilft das Blatt nicht weiter: Was macht Bruno Labbadia gerade? Wo hält sich Tayfun Korkut auf? Ist Mirko Slomkas Lizenz noch gültig? Wie kann man Markus Gisdol erreichen?