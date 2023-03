Abstiegskampf in der Bundesliga

Sollte die TSG Hoffenheim absteigen - wem würde sie eigentlich fehlen? Diese Frage strahlt längst auch ins Sportliche ab, doch der neue Trainer Matarazzo coacht mit der Hand in der Hosentasche.

Kommentar von Philipp Selldorf

Den FC Millwall kann in England angeblich niemand leiden - sagen die Anhänger des FC Millwall. "Wir sind Millwall, wir sind Millwall, keiner mag uns - uns doch egal", lautet seit jeher der Hit der Fankurve. Tatsächlich hat der Zweitligist aus London eine Geschichte, in der Hooliganismus keine geringe Rolle spielt und verbale Schandtaten der Tribünengäste für Verständnislosigkeit im Rest des Landes sorgten. Doch die "Löwen", so der Spitzname des Klubs, genießen ihr schlechtes Ansehen. Es eint sie nach innen.