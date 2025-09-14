Der Fehlstart des kleinen 1. FC Heidenheim wirft bereits eine strukturelle Frage auf: Muss man die hohen Ablösesummen und Gehälter ab sofort zwingend mitmachen, um in der Bundesliga konkurrenzfähig zu sein?

Der letzte Spieltag der vorletzten Saison wirkte wie ein amtliches Siegel. Der 4:1-Sieg des 1. FC Heidenheim gegen den 1. FC Köln bestätigte offiziell die neue Architektur in der Bundesliga, in der Klein- und Mittelstädte eine höhere Daseinsberechtigung nachweisen konnten als die abgewirtschafteten Betriebe aus den Großstädten. Am 34. Spieltag der Saison 2023/24 ergab sich ein erloschener Riese aus Köln in sein Schicksal, er wehrte sich kaum mehr gegen den Abstieg, was ihn zumindest auf emotionale Art noch mit den hoch überlegenen Heidenheimern verband.