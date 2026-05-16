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34. Spieltag der BundesligaSt. Pauli und Heidenheim steigen ab – nur Wolfsburg jubelt

Lesezeit: 3 Min.

Es hat nicht gereicht: Kapitän Jackson Irvine und der FC St. Pauli steigen in die zweite Liga ab.
Es hat nicht gereicht: Kapitän Jackson Irvine und der FC St. Pauli steigen in die zweite Liga ab. Selim Sudheimer/Getty Images

In einem spannenden Saisonfinale sichert sich der VfL Wolfsburg den 16. Tabellenplatz – und spielt in der Relegation weiter. St. Pauli und Heidenheim müssen in die zweite Liga.

Von Carsten Scheele

Sieben Minuten Nachspielzeit. Für den FC St. Pauli war es die letzte Fristverlängerung in dieser Bundesliga-Spielzeit. Die Aufgabe war schwierig bis unlösbar, drei Tore benötigte der Kiezverein, um doch noch auf letzter Rille den Relegationsplatz 16 zu erreichen. Drei Treffer in sieben Minuten, wie sollte das gehen für ein Team, das die mit Abstand wenigsten Tore aller Erstligaklubs in dieser Spielzeit erzielt hatte?

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