Sieben Minuten Nachspielzeit. Für den FC St. Pauli war es die letzte Fristverlängerung in dieser Bundesliga-Spielzeit. Die Aufgabe war schwierig bis unlösbar, drei Tore benötigte der Kiezverein, um doch noch auf letzter Rille den Relegationsplatz 16 zu erreichen. Drei Treffer in sieben Minuten, wie sollte das gehen für ein Team, das die mit Abstand wenigsten Tore aller Erstligaklubs in dieser Spielzeit erzielt hatte?