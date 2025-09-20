Zum Hauptinhalt springen

4. Spieltag der BundesligaKompanys Kniffe? Harry Kanes Tore!

Harry Kane hörte einfach nicht auf zu jubeln. In Hoffenheim gelangen ihm drei Treffer.
Der Münchner Stürmer besiegt starke Hoffenheimer fast allein. In Augsburg besteht Sorge um den Wagner-Effekt und der HSV kann doch Tore schießen. Alles Wichtige zum dritten Spieltag.

Von Ralf Tögel

Auch nach dem vierten Bundesliga-Spieltag sollte der geneigte Beobachter mit belastbaren Einordnungen vorsichtig sein, noch gibt es zu viele Fragezeichen angesichts der nach wie vor jungen Saison. Ein paar zarte Trends sind aber bereits zu erkennen und die ersten Antworten darf man schon wagen: ein Überblick über die Geschehnisse in der wohl letzten Samstagshitze des Jahres.

