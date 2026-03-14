Das zeichnet eine Klassemannschaft aus: Wenn der Tabellenführer schwächelt wie der FC Bayern am Samstag bei Bayer Leverkusen, schnappt der Verfolger eiskalt zu. Gut, der Erfolg des Tabellenzweiten Borussia Dortmunds gegen den FC Augsburg, gepaart mit dem turbulenten Münchner Remis in Leverkusen, kommt ein paar Spieltage und ungefähr neun Punkte zu spät. Deshalb stach am Samstagnachmittag dieses 26. Spieltags dann doch heraus, wie Dieter Hecking sein zweites Engagement als Trainer beim schwer abstiegsgefährdeten VfL Wolfsburg aufnahm.
26. Spieltag der BundesligaHoffenheim verdirbt Heckings Debüt, der BVB feiert einen 18-Jährigen
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Lange sieht es für den VfL gut aus mit dem neuen Nothelfer auf der Trainerbank, doch dann folgt ein Kopfball der TSG. Beim BVB überrascht ein Italiener und in Frankfurt geht es vorwärts. Das Wichtigste zum Spieltag.
Von Johannes Knuth
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