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26. Spieltag der BundesligaHoffenheim verdirbt Heckings Debüt, der BVB feiert einen 18-Jährigen

Lesezeit: 3 Min.

Dieter Hecking soll Wolfsburg in der Bundesliga halten, aber es wird schwer, wie sich auch in Hoffenheim zeigte.
Dieter Hecking soll Wolfsburg in der Bundesliga halten, aber es wird schwer, wie sich auch in Hoffenheim zeigte. Heiko Becker/REUTERS

Lange sieht es für den VfL gut aus mit dem neuen Nothelfer auf der Trainerbank, doch dann folgt ein Kopfball der TSG. Beim BVB überrascht ein Italiener und in Frankfurt geht es vorwärts. Das Wichtigste zum Spieltag.

Von Johannes Knuth

Das zeichnet eine Klassemannschaft aus: Wenn der Tabellenführer schwächelt wie der FC Bayern am Samstag bei Bayer Leverkusen, schnappt der Verfolger eiskalt zu. Gut, der Erfolg des Tabellenzweiten Borussia Dortmunds gegen den FC Augsburg, gepaart mit dem turbulenten Münchner Remis in Leverkusen, kommt ein paar Spieltage und ungefähr neun Punkte zu spät. Deshalb stach am Samstagnachmittag dieses 26. Spieltags dann doch heraus, wie Dieter Hecking sein zweites Engagement als Trainer beim schwer abstiegsgefährdeten VfL Wolfsburg aufnahm.

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