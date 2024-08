Im Wirbel um den Last-Minute-Abgang des Nationalspielers Robin Gosens hat Union Berlin den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Gegen den Aufsteiger FC St. Pauli gewann das Team von Trainer Bo Svensson am Freitagabend den Heimspiel-Auftakt unspektakulär mit 1:0 (1:0) und sprang zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze.