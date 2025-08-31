Zum Hauptinhalt springen

DreierpackHannover 96, der FC Bayern der 2. Liga

Lesezeit: 2 Min.

Tabellenführer mit weißer Weste: Die Spieler von Hannover 96 lassen sich feiern.
Tabellenführer mit weißer Weste: Die Spieler von Hannover 96 lassen sich feiern. (Foto: Susanne Hübner/Imago)
  • Hannover 96 führt als Tabellenführer die 2. Liga mit vier Siegen in vier Spielen an und setzt unter Trainer Christian Titz auf Rotation statt Stammspieler.
  • Eintracht Frankfurts Neuzugang Ritsu Doan glänzt beim 3:1-Sieg in Hoffenheim mit zwei Toren und einem Assist und gilt als bester Preis-Leistungs-Spieler.
  • MSV Duisburg gelingt unter Trainer Dietmar Hirsch ein Rekordstart in der 3. Liga mit vier Siegen in vier Spielen als Aufsteiger.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Ritsu Doan trifft für seinen neuen Bundesligaklub Frankfurt, Hannover entschwebt der Zweitliga-Konkurrenz – und Duisburgs Trainer gibt in Liga drei den Zebra-Hirsch. Geschichten vom Fußball-Wochenende.

Von Ulrich Hartmann und Christof Kneer

Stamm-Kader

Mitunter ist schon angemerkt worden, dass der schöne Spruch „Elf Freunde müsst ihr sein“ vor allem dort deplatziert sei, wo Martin Kind (allein) regiert. Ohne zu tief in die Interna des Zweitligisten Hannover 96 einzusteigen, lässt sich nun aber hinzufügen, dass an diesem Standort gerade eine zweite alte Weisheit abgewickelt wird, diesmal aber auf eine Art, die den Anhängern dieses Traditionsklubs gefallen dürfte. Seit Christian Titz die Elf trainiert, gibt es in Hannover auch keine elf Stammspieler mehr. „Wir definieren uns nicht über elf Stammspieler. Wir können andere Spieler mit anderen Elementen reinbringen“, sagte Titz nach dem 2:1-Sieg seiner Elf in Magdeburg. Diesmal waren es der Japaner Yokota und der Finne Källmann, die nach ihrer Einwechslung das Spiel veränderten – und die schon am nächsten Spieltag wieder von Anfang an auflaufen könnten, wenn Hannover als imposanter Tabellenführer (vier Spiele, vier Siege) Hertha BSC empfängt. Christof Kneer

Preis-Leistung

Starker Auftritt in Hoffenheim: Frankfurt Zugang Ritsu Doan hier im Zweikampf mit TSG-Mann Umut Tohumcu.
Starker Auftritt in Hoffenheim: Frankfurt Zugang Ritsu Doan hier im Zweikampf mit TSG-Mann Umut Tohumcu. (Foto: Claus/HMB-Media/Imago)

Auf dem Transfermarkt wurde zuletzt viel zu viel über sogenannte Marktwerte diskutiert. So hieß es zum Beispiel, dass der Spieler Woltemade soundsoviele Millionen niemals wert sein könne, weil er ja erst ein Dreivierteljahr auf hohem Niveau performe (Argument 1). Gleichzeitig im Umlauf war die Theorie, wonach Woltemade all die Summen eben doch wert sei, weil er einen sehr langen Vertrag ohne Ausstiegsklausel besitze (Argument 2). Argument 3 zielte darauf ab, dass man heute nicht mehr in vergangene Meriten, sondern in Zukunftsfantasien investiere, weshalb Woltemade noch viel teurer sein dürfe. All diese Widersprüche werden wunderbar wurscht, wenn man auf Ritsu Doan schaut. Der aus Freiburg geholte Japaner hat bei Frankfurts 3:1-Sieg in Hoffenheim erneut geglänzt (zwei Tore, ein Assist) und mit einer Ablösesumme von etwa 20 Millionen Anspruch auf den Titel „bester Preis-Leistungs-Spielers der Welt“. Christof Kneer

Zebra-Hirsch

Verl-iert nicht gern: Dietmar Hirsch nach dem Sieg beim SC Verl.
Verl-iert nicht gern: Dietmar Hirsch nach dem Sieg beim SC Verl. (Foto: Maximilian Koch/Imago)

Die MSV-Legende Bernard Dietz, 77, hat aus Verzweiflung über die Unwägbarkeit des Duisburger Fußballs einst behauptet: „Das Zebra ist ein Wildpferd – das kann man nicht trainieren.“ Nach vier Spieltagen der neuen Drittliga-Saison erweisen sich diese Zebras (wegen ihrer Streifentrikots) aber sehr wohl als gut zu bändigen. Beim 3:2 in Verl drehten sie nun in den letzten neun Minuten ein 0:2 um, nachdem beim vorherigen 2:1 gegen Ulm ihr Siegtor in der Nachspielzeit gefallen war. Dompteur der fröhlichen Herde ist Trainer Dietmar Hirsch, 53, aus Viersen, der in der Vorsaison engagiert worden war, um den erstmals in die vierte Liga abgestürzten MSV aus der Regionalliga wieder hochzuholen. Das ist ihm gelungen, und nun auch ein Rekordstart in Liga drei. Mit vier Siegen in vier Spielen (das gelang einem Aufsteiger noch nie), mit Platz eins, elf Treffern und sieben Jokertoren beweist Hirsch, dass sich Duisburgs Zebras eben doch trainieren lassen. Ulrich Hartmann

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Werder Bremen
:Nach dem Rausch droht der Transfer-Kater

Werder erringt in Unterzahl ein 3:3 gegen Leverkusen, doch in die Freude über die späte Aufholjagd mischt sich das Thema: Können die Bremer ihrem Rumpfkader noch Verstärkung hinzufügen?

SZ PlusVon Thomas Hürner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite