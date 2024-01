Bundesliga:Wie es zur Transfersperre des 1. FC Köln kam

Von Philipp Selldorf, Köln

Nein, Werner Wolf hat nicht das Kölner Grundgesetz herangezogen und den Paragraf 1 zitiert: Et kütt, wie et kütt beziehungsweise Paragraf 2: Et es, wie et es ... aber dass der Präsident des 1. FC Köln an dessen Unglückstag kurz vor Weihnachten die gleiche ignorante Losung auf Hochdeutsch formulierte - "es ist, wie es ist" -, das haben ihm seine rheinischen Landsleute nicht weniger übelgenommen. Daran hat sich auch vier Wochen später nichts geändert, denn das eine ist die vertrackte Situation des FC mit der Transfersperre der Fifa und einem dezimierten Team, das keine Tore schießt und auf dem vorletzten Platz steht. Das andere ist, wie es überhaupt dazu hat kommen können.